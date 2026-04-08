Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

LaLiga devi Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için inanılmaz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı sol kanat oyuncusuna Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi. Vinicius Junior'un teklifi kabul etmesi halinde kazanacağı maaş duyuruldu. CHELSEA İDDİASI Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Vinicius Junior'u transfer etmek istediği belirtildi. Sambacı yıldız için gözden çıkarılan bonservis bedeli haberin detaylarında yer almadı. Vinicius Junior'a Chelsea tarafından haftalık 500 bin sterlini aşan bir maaş teklif edileceği belirtildi. TARİHE GEÇECEK Vinicius Junior'un imza atması halinde Chelsea tarihinde ödenen en yüksek maaşa sahip futbolcu olduğu ifade edildi. Real Madrid'in Vinicius Junior'a yaptığı son teklifi asla arttırmayacağı kaydedildi. Chelsea yönetiminin, Vinicius Junior'un temsilcileri ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı. 30 GOLE KATKI SAĞLADI Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid'de 45 maça çıktı ve 17 gol ile 13 asist üretti. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek.