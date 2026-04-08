Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun teklifi kabul etmesi halinde kazanacağı maaş dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 19:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 19:47
Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

LaLiga devi Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için inanılmaz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Brezilyalı sol kanat oyuncusuna Premier Lig devinin talip olduğu iddia edildi.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Vinicius Junior'un teklifi kabul etmesi halinde kazanacağı maaş duyuruldu.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

CHELSEA İDDİASI

Fichajes'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Vinicius Junior'u transfer etmek istediği belirtildi.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Sambacı yıldız için gözden çıkarılan bonservis bedeli haberin detaylarında yer almadı.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Vinicius Junior'a Chelsea tarafından haftalık 500 bin sterlini aşan bir maaş teklif edileceği belirtildi.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

TARİHE GEÇECEK

Vinicius Junior'un imza atması halinde Chelsea tarihinde ödenen en yüksek maaşa sahip futbolcu olduğu ifade edildi.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Real Madrid'in Vinicius Junior'a yaptığı son teklifi asla arttırmayacağı kaydedildi.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

Chelsea yönetiminin, Vinicius Junior'un temsilcileri ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

30 GOLE KATKI SAĞLADI

Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid'de 45 maça çıktı ve 17 gol ile 13 asist üretti.

Vinicius Junior için tarihi transfer iddiası! İmza atarsa servet kazanacak

25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek.