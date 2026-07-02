Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Vitor Pereira, düşme hattında aldığı takımda gösterdiği performansa rağmen görevden alındı. Vitor Pereira'nın İngiliz ekibinden ayrılışında yaşanan süreç ön plana çıktı. 2 DAKİKA KALA KOVULDU Vitor Pereira ile Nottingham Forest arasındaki anlaşmada İngiliz ekibinin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu öğrenildi. Nottingham Forest'ın bu sürenin dolmasına 2 dakika kala maddeyi kullandığı belirtildi. Vitor Pereira'ya ayrılık kararının mail ile iletildiği aktarıldı. TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE BULUNMUŞTU Vitor Pereira'nın yeni sezona Nottingham Forest'ta devam edeceğine kesin gözüyle bakması nedeniyle transfer görüşmeleri ve kamp sürecine dair planlamalarda bulunduğu vurgulandı. Nottingham Forest'ta Vitor Pereira ile ayrılık kararının alınmasının ardından yeni teknik direktörün belli olduğu ifade edildi. Nottingham Forest'ın Oliver Glasner ile anlaşmasının beklendiği aktarıldı. 57 yaşındaki teknik direktör Vitor Pereira daha önce 2 kez Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.