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Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Nottingham Forest'ta Vitor Pereira dönemi sona erdi. Vitor Pereira'nın sözleşme feshinde yaşanan süreç dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 17:02
Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Vitor Pereira, düşme hattında aldığı takımda gösterdiği performansa rağmen görevden alındı.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Vitor Pereira'nın İngiliz ekibinden ayrılışında yaşanan süreç ön plana çıktı.

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Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

2 DAKİKA KALA KOVULDU

Vitor Pereira ile Nottingham Forest arasındaki anlaşmada İngiliz ekibinin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu öğrenildi.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Nottingham Forest'ın bu sürenin dolmasına 2 dakika kala maddeyi kullandığı belirtildi.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Vitor Pereira'ya ayrılık kararının mail ile iletildiği aktarıldı.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE BULUNMUŞTU

Vitor Pereira'nın yeni sezona Nottingham Forest'ta devam edeceğine kesin gözüyle bakması nedeniyle transfer görüşmeleri ve kamp sürecine dair planlamalarda bulunduğu vurgulandı.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Nottingham Forest'ta Vitor Pereira ile ayrılık kararının alınmasının ardından yeni teknik direktörün belli olduğu ifade edildi.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

Nottingham Forest'ın Oliver Glasner ile anlaşmasının beklendiği aktarıldı.

Vitor Pereira hayatının şokunu yaşadı! 2 dakika detayı

57 yaşındaki teknik direktör Vitor Pereira daha önce 2 kez Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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