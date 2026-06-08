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Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçları tamamlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk etabı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı. FIVB voleybol dünya sıralaması değişti.

Giriş Tarihi: 08.06.2026 17:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 17:52
Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etabı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle noktaladı. Voleybol dünya sıralaması oynanan maçların ardından güncellendi. İşte voleybol dünya sıralamasında son durum ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeri…

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

15- Belçika | 212.18 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

14- Fransa | 219.10 puan

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Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

13- Çekya | 225.43 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

12- Dominik Cumhuriyeti | 231.48 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

11- Almanya | 241.13 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

10- Kanada | 247.06 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

9- Sırbistan | 251.42 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

8- Hollanda | 291.52 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

7- Amerika Birleşik Devletleri | 328.16 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

6- Çin | 336.64 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

5- Türkiye | 352.04 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

4- Japonya | 352.80 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

3- Polonya | 353.25 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

2- Brezilya | 436.91 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

1- İtalya | 478.58 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI