Voleybol dünya sıralaması güncellendi! Filenin Sultanları’nın yeri belli oldu

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etabı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle noktaladı. Voleybol dünya sıralaması oynanan maçların ardından güncellendi. İşte voleybol dünya sıralamasında son durum ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeri... 15- Belçika | 212.18 puan 14- Fransa | 219.10 puan 13- Çekya | 225.43 puan 12- Dominik Cumhuriyeti | 231.48 puan 11- Almanya | 241.13 puan 10- Kanada | 247.06 puan 9- Sırbistan | 251.42 puan 8- Hollanda | 291.52 puan 7- Amerika Birleşik Devletleri | 328.16 puan 6- Çin | 336.64 puan 5- Türkiye | 352.04 puan 4- Japonya | 352.80 puan 3- Polonya | 353.25 puan 2- Brezilya | 436.91 puan 1- İtalya | 478.58 puan