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Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşaması sona erdi. Dev heyecanın ardından gözler dünya sıralamasına çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın listedeki yeni yeri belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 19:25
Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup etabındaki maçlar tamamlandı. Heyecan dolu organizasyon voleybol dünya sıralamasını doğrudan etkiledi. Öte yandan FIVB'nin Rusya'nın men cezasını kaldırmasıyla birlikte dünya sıralamasında değişiklikler yaşandı. İşte voleybol dünya sıralaması ve Filenin Sultanları'nın listedeki yeri…

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

15- Fransa | 207.28 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

14- Çekya | 220.41 puan

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Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

13- Dominik Cumhuriyeti | 230.37 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

12- Almanya | 249.25 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

11- Sırbistan | 263.95 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

10- Kanada | 276.34 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

9- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

8- Hollanda | 307.27 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

7- Çin | 315.20 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

6- Japonya | 335.27 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

5- Polonya | 338.37 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

4- Türkiye | 369.04 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

3- Amerika Birleşik Devletleri | 371.71 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

2- Brezilya | 400.56 puan

Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

1- İtalya | 467.01 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI