Voleybol dünya sıralaması güncellendi! İşte Filenin Sultanları’nın yeni yeri

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup etabındaki maçlar tamamlandı. Heyecan dolu organizasyon voleybol dünya sıralamasını doğrudan etkiledi. Öte yandan FIVB'nin Rusya'nın men cezasını kaldırmasıyla birlikte dünya sıralamasında değişiklikler yaşandı. İşte voleybol dünya sıralaması ve Filenin Sultanları'nın listedeki yeri... 15- Fransa | 207.28 puan 14- Çekya | 220.41 puan 13- Dominik Cumhuriyeti | 230.37 puan 12- Almanya | 249.25 puan 11- Sırbistan | 263.95 puan 10- Kanada | 276.34 puan 9- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı) 8- Hollanda | 307.27 puan 7- Çin | 315.20 puan 6- Japonya | 335.27 puan 5- Polonya | 338.37 puan 4- Türkiye | 369.04 puan 3- Amerika Birleşik Devletleri | 371.71 puan 2- Brezilya | 400.56 puan 1- İtalya | 467.01 puan