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Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları geride kaldı. Oynanan maçların ardından voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Voleybol takımı listeyi salladı.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 17:12
Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları heyecanı sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler voleybol erkekler dünya sıralamasına çevrildi. Filenin Efeleri listede üst sıralarda yer aldı. İşte voleybol erkekler dünya sıralamasında son durum…

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

1- Polonya | 377.54 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

2- İtalya | 366.53 puan

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Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

3- Amerika Birleşik Devletleri | 336.49 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

4- Japonya | 331.21 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

5- Slovenya | 318.61 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

6- Brezilya | 316.79 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

7- Fransa | 302.68 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

8- Bulgaristan | 274.11 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

9- Türkiye | 263.22 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

10- Almanya | 256.59 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

11- Sırbistan | 245.95 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

12- Ukrayna | 245.50 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

13- Arjantin | 243.72 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

14- Kanada | 235.85 puan

Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

15- Belçika | 218.09 puan

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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