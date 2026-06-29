Voleybol erkekler dünya sıralaması güncellendi! Filenin Efeleri’nin yeni yeri

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 2. etap maçları heyecanı sona erdi. Oynanan karşılaşmalar sonrasında gözler voleybol erkekler dünya sıralamasına çevrildi. Filenin Efeleri listede üst sıralarda yer aldı. İşte voleybol erkekler dünya sıralamasında son durum... 1- Polonya | 377.54 puan 2- İtalya | 366.53 puan 3- Amerika Birleşik Devletleri | 336.49 puan 4- Japonya | 331.21 puan 5- Slovenya | 318.61 puan 6- Brezilya | 316.79 puan 7- Fransa | 302.68 puan 8- Bulgaristan | 274.11 puan 9- Türkiye | 263.22 puan 10- Almanya | 256.59 puan 11- Sırbistan | 245.95 puan 12- Ukrayna | 245.50 puan 13- Arjantin | 243.72 puan 14- Kanada | 235.85 puan 15- Belçika | 218.09 puan