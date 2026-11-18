Erkekler voleybol dünya sıralaması güncellendi. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın listedeki yeri ve son durum belli oldu. İşte güncel tablo… 1- Polonya | 422.98 puan 2- İtalya | 362.55 puan 3- Rusya | 359.48 puan (Men cezası kaldırıldı) 4- Amerika Birleşik Devletleri | 358.60 puan 5- Japonya | 352.60 puan 6- Brezilya | 333.79 puan 7- Slovenya | 325.01 puan 8- Fransa | 323.43 puan 9- Bulgaristan | 285.01 puan 10- Finlandiya | 263.92 puan 11- Almanya | 262.21 puan 12- Ukrayna | 255.62 puan 13- Küba | 250.31 puan 14- Arjantin | 245.70 puan 15- Belçika | 244.77 puan 16- Kanada | 244.62 puan 17- Türkiye | 237.64 puan 18- Sırbistan | 224.970 puan