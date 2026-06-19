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Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli oyuncu gelen teklifi reddederken, hayali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 18:15
Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılı takımın, geçen sezonun başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Cimbom'un 25 yaşındaki stoperi için Porto'nun devreye girdiği belirtilmişti.

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Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Portekiz ekibinin oyuncu için ciddi hamlelerde bulunduğu ve yıldız isme resmi teklif yaptığı aktarılmıştı.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Africafoot'un haberine göre; Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi düşünmeden reddetti.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Fildişi Sahilli futbolcunun daha önemli takımları hedef olarak belirlediği ifade edildi.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Haberde Porto'nun Singo'yu tartışmasız ilk 11 oyuncusu yapmayı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak oynatmak planladığı aktarıldı.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Buna rağmen Singo'nun kariyerini Portekiz'de sürdürmek istemediği ve Porto'ya kapıları kapattığı kaydedildi.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

HAYALİ ORTAYA ÇIKTI

25 yaşındaki stoperin asıl hayali, Premier Lig veya Seire A'dan bir takıma transfer olmak.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergileyen Singo'yu birçok kulüp yakından takip ediyor.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Galatasaray formasını 29 maçta giyen başarılı oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'nun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Galatasaray, Singo'yu sezon başında 30 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#WİLFRİED SİNGO #GALATASARAY #MONACO