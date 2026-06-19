Wilfried Singo düşünmeden reddetti! Hayali ortaya çıktı...

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın, geçen sezonun başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un 25 yaşındaki stoperi için Porto'nun devreye girdiği belirtilmişti. Portekiz ekibinin oyuncu için ciddi hamlelerde bulunduğu ve yıldız isme resmi teklif yaptığı aktarılmıştı. Africafoot'un haberine göre; Wilfried Singo, Porto'dan kendisine gelen teklifi düşünmeden reddetti. Fildişi Sahilli futbolcunun daha önemli takımları hedef olarak belirlediği ifade edildi. Haberde Porto'nun Singo'yu tartışmasız ilk 11 oyuncusu yapmayı ve Avrupa maçlarında düzenli olarak oynatmak planladığı aktarıldı. Buna rağmen Singo'nun kariyerini Portekiz'de sürdürmek istemediği ve Porto'ya kapıları kapattığı kaydedildi. HAYALİ ORTAYA ÇIKTI 25 yaşındaki stoperin asıl hayali, Premier Lig veya Seire A'dan bir takıma transfer olmak. Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergileyen Singo'yu birçok kulüp yakından takip ediyor. Galatasaray formasını 29 maçta giyen başarılı oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan Singo'nun sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Galatasaray, Singo'yu sezon başında 30 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.