Yabancı kuralı değişecek mi? Dursun Özbek, SABAH’a konuştu

TRABZONSPOR DA DEĞİŞİMDEN YANA

Trabzonspor ise bugüne kadar 10+4 sistemine destek veren kulüplerden biri oldu. Ancak bordo-mavililer, tüm kulüplerin üzerinde uzlaşacağı ortak bir formüle de karşı değil. Son günlerde üzerinde en çok konuşulan seçeneklerden biri ise 12+4 modeli.