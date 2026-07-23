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Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'deki yabancı kuralına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 17:18
Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki tesislerinde açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Doğan, yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralına ilişkin yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu.

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Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar alınmıştı.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söyledi. 1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

TFF kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Bu görüşmeden sonra Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık.

Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kuralın değişeceğini sanmıyorum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ERTUĞRUL DOĞAN #SÜPER LİG #KULÜPLER BİRLİĞİ