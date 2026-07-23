Yabancı kuralı değişecek mi? Ertuğrul Doğan son noktayı koydu...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki tesislerinde açıklamalarda bulundu. Doğan, yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralına ilişkin yapılan tartışmalara son noktayı koydu. Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralının değişmeyeceğini duyurdu. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kural değişikliğiyle ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği, herhalde 3 hafta 1 ay önce, ondan önce de 4 ay önce karar alınmıştı. TFF ile görüştük, kararlarından dönmeyeceklerini söyledi. 1 ay önce çeşitli kulüplerimizin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu, karar aldık. TFF kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Bu görüşmeden sonra Sayın Hacıosmanoğlu ile bir daha görüştüm. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net, kuralın değişeceğini sanmıyorum.'