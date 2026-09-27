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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia
Yapay zeka ChatGPT, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışının favorilerini sıraladı. Listenin zirvesindeki isim dikkat çekerken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sırası da futbolseverleri şaşırttı. İşte o sıralama...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 19:29