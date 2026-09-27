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Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

Yapay zeka ChatGPT, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışının favorilerini sıraladı. Listenin zirvesindeki isim dikkat çekerken, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in sırası da futbolseverleri şaşırttı. İşte o sıralama...

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 19:29
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda lig etabı heyecanı başlamıştı. Dev organizasyonda dünyaca ünlü yıldızlar boy gösterirken yapay zekadan çarpıcı bir tahmin geldi.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

Yapay zeka ChatGPT, dev organizasyonda forma giyecek oyuncular arasında gol krallığı tacını kimin takacağını açıkladı.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

OSIMHEN DE LİSTEDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen de dev futbolcuların arasında kendine yer buldu.

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

İŞTE GOL KRALLIĞI SIRALAMASI…

15 - Michael Olise - Bayern Münih – 7 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

14 - Jude Bellingham - Real Madrid – 7 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

13 - Viktor Gyökeres – Arsenal – 8 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

12 - Alexander Isak – Liverpool – 8 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

11 - Khvicha Kvaratskhelia – PSG – 8

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

10 – Lamine Yamal – Barcelona – 9 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

9 – Raphinha – Barcelona – 9 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

8 - VICTOR OSIMHEN – GALATASARAY – 9 GOL

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

7 - Lautaro Martinez – Inter – 10 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

6 - Vinicius Junior - Real Madrid – 10 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

5 - Julian Alvarez - Atletico Madrid – 11 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

4 - Ousmane Dembele – PSG – 12 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

3 - Erling Haaland - Manchester City – 13 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

2 - Harry Kane - Bayern Münih – 14 gol

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi gol kralını tahmin etti! Victor Osimhen için şaşırtan iddia

1 - Kylian Mbappe - Real Madrid – 16 gol

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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