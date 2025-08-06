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Yapay zeka, Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...
Yapay zeka, Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...
Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonuna kısa bir süre kaldı. Bu yıl ligde; Victor Osimhen, Tammy Abraham, Jhon Duran, En-Nesyri, Mauro Icardi ve Paul Onuachu gibi dünyaca ünlü yıldızlar, gol yollarında takımlarının başarısı için ter dökecek. Yapay zeka, Süper Lig'in yeni sezonunda kimin gol kralı olacağını tahmin etti. İşte sıralama…
Giriş Tarihi: 06.08.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:53