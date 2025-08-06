Trend Galeri Trend Spor Yapay zeka, Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Yapay zeka, Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonuna kısa bir süre kaldı. Bu yıl ligde; Victor Osimhen, Tammy Abraham, Jhon Duran, En-Nesyri, Mauro Icardi ve Paul Onuachu gibi dünyaca ünlü yıldızlar, gol yollarında takımlarının başarısı için ter dökecek. Yapay zeka, Süper Lig'in yeni sezonunda kimin gol kralı olacağını tahmin etti. İşte sıralama…

Giriş Tarihi: 06.08.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:53
Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Cuma günü oynanacak Gaziantep FK – Galatasaray maçıyla başlayacak.

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Ligin başlamasına kısa bir süre takımlar, transfer çalışmalarına devam ederken, 2025/2026 sezonunda dünyaca ünlü golcüler boy gösterecek.

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Beşiktaş; Roma'dan Tammy Abraham'ı, Fenerbahçe; Al Nassr'dan Jhon Duran'ı, Galatasaray; Napoli'den Victor Osimhen'i, Trabzonspor ise Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna kattı.

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 26 golle ligi 'gol kralı' olarak tamamlamıştı.

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Yapay zeka, Süper Lig'de 2025/2026 sezonunda kimin gol kralı olacağına dair tahminde bulundu.

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

Gol krallığında ilk 6 basamağı tahmin eden yapay zekanın sıralaması şöyle:

6 - Tammy Abraham (Beşiktaş) / 15–17 gol

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

5 - En-Nesyri (Fenerbahçe) / 17–19 gol

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

4 - Paul Onuachu (Trabzonspor) / 18–20 gol

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

3 - Mauro Icardi (Galatasaray) / 21–23 gol

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

2 - Jhon Duran (Fenerbahçe) / 26–28

Yapay zeka, Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı! Sıralamada büyük fark var...

1 - Victor Osimhen (Galatasaray) / 30–32