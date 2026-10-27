Trend Galeri Trend Spor Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası geride kaldı. Euro Club Index, oynanan karşılaşmaların ardından ligi şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezon sonu puanları hesaplandı. İşte son güncelemeye göre yapılan sıralama...

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 13:34
Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası tamamlandı. Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti. Beşiktaş sahasında Başakşehir'i Trabzonspor ise deplasmanda Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Müsabakaların ardından, yapay zeka tabanlı futbol analiz uygulaması Euro Club Index, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için şampiyonluk tahmininde bulundu. Yapılan analizde Süper Lig'de küme düşecek takımlar ve şampiyonluk ipini göğüsleyecek ekip belli oldu.

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

18- Eyüpspor | 15 puan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

17- Gaziantep FK | 30 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

16- Samsunspor | 32 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

15- Gençlerbirliği | 35 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

14- Rizespor | 38 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

13- Alanyaspor | 39 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

12- Konyaspor | 39 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

11- Göztepe | 41 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

10- Erzurumspor FK | 42 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

9- Kocaelispor | 44 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

8- Çorum FK | 47 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

7- Başakşehir | 48 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

6- Kasımpaşa | 49 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

5- Amed Sportif Faaliyetler | 52 puan

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

4- Trabzonspor | 70 puan

Şampiyonluk ihtimali yüzde 8,2

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

3- Beşiktaş | 72 puan

Şampiyonluk ihtimali yüzde 10,2

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

2- Fenerbahçe | 74 puan

Şampiyonluk ihtimali yüzde 12,3

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

1- Galatasaray | 83 puan

Şampiyonluk ihtimali yüzde 69,2

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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