Trend Galeri Trend Spor Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay tahmin...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası geride kaldı. Euro Club Index, oynanan karşılaşmaların ardından ligi şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sezon sonu puanları hesaplandı. İşte son güncelemeye göre yapılan sıralama...

Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 13:34