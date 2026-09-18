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Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının ilk hafta heyecanı tamamlandı. Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından tahminler değişti. 36 takımın lig aşamasını nerede bitireceği ve en güçlü şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 11:41
Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

Bu dev zaferin ardından yapay zeka, siyah-beyazlıların lig etabını bitirmesini öngördüğü sırayı güncelledi. İşte Football Meets Data yapay zeka simülasyonunun yaptığı o tahmin...

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

1. Benfica — İlk 8: %80,9 | İlk 24: %99,3

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Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

2. Bournemouth — İlk 8: %70,3 | İlk 24: %98,5

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

3. Sunderland — İlk 8: %61,7 | İlk 24: %97,4

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

4. Juventus — İlk 8: %56,5 | İlk 24: %96,4

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

5. Bayer Leverkusen — İlk 8: %58,4 | İlk 24: %96,3

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

6. Lyon — İlk 8: %48,5 | İlk 24: %95,2

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

7. Crystal Palace — İlk 8: %42,1 | İlk 24: %92,8

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

8. Beşiktaş — İlk 8: %42,5 | İlk 24: %92,7

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

9. Rennes — İlk 8: %35,5 | İlk 24: %91,1

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

10. Ferencvaros — İlk 8: %32,0 | İlk 24: %90,8

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

11. Olympiakos — İlk 8: %29,3 | İlk 24: %86,9

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

12. Union SG — İlk 8: %25,1 | İlk 24: %85,7

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

13. RB Salzburg — İlk 8: %26,1 | İlk 24: %85,4

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

14. Milan — İlk 8: %25,9 | İlk 24: %84,9

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

15. Celta Vigo — İlk 8: %20,8 | İlk 24: %80,4

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

16. Sparta Prag — İlk 8: %19,7 | İlk 24: %80,2

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

17. Marsilya — İlk 8: %20,7 | İlk 24: %79,9

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

18. Real Sociedad — İlk 8: %17,6 | İlk 24: %78,8

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

19. AZ Alkmaar — İlk 8: %15,2 | İlk 24: %74,5

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

20. Hoffenheim — İlk 8: %14,3 | İlk 24: %71,8

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

21. Anderlecht — İlk 8: %11,1 | İlk 24: %65,3

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

22. Omonia — İlk 8: %9,1 | İlk 24: %63,1

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

23. Sturm Graz — İlk 8: %5,2 | İlk 24: %55,4