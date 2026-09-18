Trend Galeri Trend Spor Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

Yapay zekadan Beşiktaş için sansasyonel tahmin! Marsilya maçı sonrası her şey değişti...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının ilk hafta heyecanı tamamlandı. Beşiktaş'ın Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından tahminler değişti. 36 takımın lig aşamasını nerede bitireceği ve en güçlü şampiyonluk adayları belirlendi. İşte yeni sıralama...

Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 11:41