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Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın lig etabındaki rakipleri belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın grup aşamasındaki puanını tahmin etti.

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Giriş Tarihi: 28.08.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 17:05
Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri kura çekiminin ardından ortaya çıktı.

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti.

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında toplaması beklenen puanı analiz etti.

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Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

ChatGPT'nin Beşiktaş'ın maçları ile ilgili tahminleri şu şekilde…

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Bayer Leverkusen deplasmanı: 0 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Marsilya maçı: 1 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Union Saint Gilloise maçı: 3 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Celtic deplasmanı: 0 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Crystal Palace maçı: 1 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Omonia deplasmanı: 3 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Hapoel Beer Sheva maçı: 3 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Hoffenheim deplasmanı: 0 puan

Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

11 PUAN TAHMİNİ

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabında 11 puan toplayacağını hesapladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ #CHATGPT #AVRUPA LİGİ #VİNCENZO ITALİANO