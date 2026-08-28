Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabındaki rakipleri kura çekiminin ardından ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer Sheva ve Hoffenheim ile eşleşti. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında toplaması beklenen puanı analiz etti. ChatGPT'nin Beşiktaş'ın maçları ile ilgili tahminleri şu şekilde... Bayer Leverkusen deplasmanı: 0 puan Marsilya maçı: 1 puan Union Saint Gilloise maçı: 3 puan Celtic deplasmanı: 0 puan Crystal Palace maçı: 1 puan Omonia deplasmanı: 3 puan Hapoel Beer Sheva maçı: 3 puan Hoffenheim deplasmanı: 0 puan 11 PUAN TAHMİNİ Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig etabında 11 puan toplayacağını hesapladı.