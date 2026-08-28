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Yapay zekadan Beşiktaş tahmini! UEFA Avrupa Ligi puanı hesaplandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın lig etabındaki rakipleri belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Beşiktaş'ın grup aşamasındaki puanını tahmin etti.

Giriş Tarihi: 28.08.2026 17:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 17:05