Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecan dolu dev derbi Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesi yapay zeka uygulaması ChatGPT maçın skorunu tahmin etti. G.SARAY BİR ADIM ÖNDE Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin oldukça çekişmeli geçeceği ancak sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin erken bulabileceği bir golle maçın bütün dengesini değiştirebileceği vurgulandı. MAÇIN KİLİT FAKTORÜ Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kilit faktörün ilk gol ve orta saha mücadelesi olduğu ifade edildi. İki takımın oyuna kontrollü başlaması halinde beraberlik ihtimalinin de güçlü olduğu belirtildi. İŞTE YÜZDESEL ORANLAR Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 45 olarak hesaplandı. Dev derbide beraberlik ihtimali ise yüzde 30 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet ihtimali yüzde 25 olarak belirtildi. İŞTE SKOR TAHMİNİ ChatGPT, dev derbinin Galatasaray lehine 2-1'lik skorla tamamlanacağını vurguladı.