Trend Galeri Trend Spor Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi öncesi skor tahmininde bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 17:09
Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Heyecan dolu dev derbi Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesi yapay zeka uygulaması ChatGPT maçın skorunu tahmin etti.

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Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

G.SARAY BİR ADIM ÖNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin oldukça çekişmeli geçeceği ancak sarı-kırmızılıların bir adım önde olduğu belirtildi.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Fenerbahçe'nin erken bulabileceği bir golle maçın bütün dengesini değiştirebileceği vurgulandı.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

MAÇIN KİLİT FAKTORÜ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kilit faktörün ilk gol ve orta saha mücadelesi olduğu ifade edildi.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

İki takımın oyuna kontrollü başlaması halinde beraberlik ihtimalinin de güçlü olduğu belirtildi.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

İŞTE YÜZDESEL ORANLAR

Galatasaray'ın galibiyet ihtimali yüzde 45 olarak hesaplandı.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Dev derbide beraberlik ihtimali ise yüzde 30 olarak gösterildi.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet ihtimali yüzde 25 olarak belirtildi.

Yapay zekadan Galatasaray – Fenerbahçe derbisi tahmini! Maçın skorunu açıkladı

İŞTE SKOR TAHMİNİ

ChatGPT, dev derbinin Galatasaray lehine 2-1'lik skorla tamamlanacağını vurguladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #FENERBAHÇE #OKAN BURUK #İSMAİL KARTAL