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Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri belli oldu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde toplayacağı puanı hesapladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2026 17:21
Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netlik kazandı.

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi lig etabında Freiburg, Kızılyıldız, Kups Kuopio, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşı karşıya gelecek.

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde toplayacağı puanı tahmin etti.

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Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Freiburg maçı: 1 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Hearts maçı: 3 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Kızılyıldız deplasmanı: 0 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Kups deplasmanı: 3 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Jablonec maçı: 3 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

CSKA Sofia deplasmanı: 1 puan

Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

11 PUAN TAHMİNİ

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 11 puan toplayacağını tahmin etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #UEFA KONFERANS LİGİ #KONFERANS LİGİ #MUHAMMED SALAH