Yapay zekadan Trabzonspor hesaplaması! UEFA Konferans Ligi puanı tahmin edildi

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netlik kazandı. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi lig etabında Freiburg, Kızılyıldız, Kups Kuopio, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofia ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde toplayacağı puanı tahmin etti. Freiburg maçı: 1 puan Hearts maçı: 3 puan Kızılyıldız deplasmanı: 0 puan Kups deplasmanı: 3 puan Jablonec maçı: 3 puan CSKA Sofia deplasmanı: 1 puan 11 PUAN TAHMİNİ Yapay zeka uygulaması ChatGPT, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 11 puan toplayacağını tahmin etti.