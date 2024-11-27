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YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst'u yerden yere vurdu! "Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın"

YAZAR YORUMLARI: Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ahmet Çakar milli ara sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de son gelişmeleri değerlendirdi. Yazarlar, Beşiktaş'taki kötü gidişatı, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca planını, şampiyonluk yarışını ve Merkez Hakem Kurulu'nun kararlarını yorumladı. Yazarlardan Ahmet Çakar, siyah-beyazlı takımın son durumu hakkında olay sözler söyledi. İşte yazarların görüşleri…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:09
YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst’u yerden yere vurdu! Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın

Sabah Spor'un usta kalemleri, Beşiktaş'ın mevcut durumundan Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferine, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından Merkez Hakem Kurulu'nun kararlarını kadar her şeyi yorumladı.

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst’u yerden yere vurdu! Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın

İşte yazarların Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği görüşleri…

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst’u yerden yere vurdu! Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat da Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst da tartışılıyor. Sergen Yalçın, "Ben reçeteyi yazarım" dedi. Siz de Beşiktaş'a bir reçete yazar mısınız?

LEVENT TÜZEMEN: Van Bronckhorst, Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsız sonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özellikle başta Salih olmak üzere diğer yerli oyunculara planında hiç yer vermedi. Maccabi ve F.Bahçe derbisini kaybederse Hollandalı ile yola devam etmenin anlamı olmaz. Çünkü hem Avrupa zora girer hem de ligden Beşiktaş kesin havlu atar. Sergen Yalçın, son şampiyonluğun mimarı oldu. Sergen hoca, yerli ve yabancı oyuncuları bir potada eritmesini ve onlardan verim almasını bilir. Yalçın gelirse Beşiktaş toparlanır.

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst’u yerden yere vurdu! Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın

BÜLENT TİMURLENK: Bu sezon tekrar futbol yorumculuğuna soyunan Sergen Yalçın'ın ekran performansıyla kendi kalesine bir gol attığını düşünüyorum. Dünya futbolunu takip etmez. Müthiş yeteneğiyle ekranda öz güvenli konuşur. Ama Beşiktaş'ı şampiyon yapmış birinin, yönetim ve hocayı eleştiri biçimi yüzünden onun Van Bronckhorst'un yerine gelme ihtimali bence ortadan kalktı. Hollandalı hoca da uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Samet Aybaba da bu kadronun kurulmasından, dolayısıyla eksiklerinden sorumlu. F.Bahçe derbisi kaybedilirse Hollandalı gider. Beşiktaş'ın sezon sonunda seçimi var. Hasan Arat'ın bu performansla bir kez daha o koltukta oturabileceğini sanmıyorum.

YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst’u yerden yere vurdu! Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın

FATİH DOĞAN: Sayın Arat seçim öncesi, "Son 3 sezondur Beşiktaş'ın kasım ayında havlu atması kabul edilemez. Üstelik bu kadar para harcanmışken" demişti. Şimdi hoca değişti, takımın yüzde 80'i değişti ama gelinen nokta aynı. Burada bir çözümsüzlük var. Taraftara yine acı ve kaos kaldı. Kaos diyerek kaosa çağrı yapmıyorum. Çünkü Beşiktaş camiası yarış dışı kalınca birbirine sarıyor. O da yönetimi ve hocayı yıpratıyor. O yüzden Van Bronckhorst şapkadan tavşan çıkarmadığı ya da Arat, müdahale edip gidişatı değiştiremediği müddetçe Beşiktaş'ı huzurlu günler beklemiyor. Sergen hocanın reçetesi varsa, buyursun gelsin. Ama şampiyon olduktan ve 5-6 tane iyi futbolcu alındıktan sonra "Ben çözemiyorum, yönetemiyorum, özetle reçetem yok diyerek bırakıp gitmişti. O günden bugüne ne değişti? Nasıl bir reçetesi var, onu dinledikten sonra yorum yapmak lazım. Benim reçeteme gelince, Masuaku'nun gönderilmesi, öncelikle sol bek, sağ bek ve kanat oynayabilen bir forvete ihtiyaç var. 3 transfere bu takım toparlanır.

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