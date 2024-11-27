YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst'u yerden yere vurdu! "Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın"
YAZAR YORUMLARI: Sabah Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Fatih Doğan ve Ahmet Çakar milli ara sonrası yeniden başlayan Süper Lig'de son gelişmeleri değerlendirdi. Yazarlar, Beşiktaş'taki kötü gidişatı, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca planını, şampiyonluk yarışını ve Merkez Hakem Kurulu'nun kararlarını yorumladı. Yazarlardan Ahmet Çakar, siyah-beyazlı takımın son durumu hakkında olay sözler söyledi. İşte yazarların görüşleri…
Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:09