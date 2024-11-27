YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Van Bronckhorst'u yerden yere vurdu! "Beşiktaş taraftarını kandıranlar utansın"

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat da Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst da tartışılıyor. Sergen Yalçın, "Ben reçeteyi yazarım" dedi. Siz de Beşiktaş'a bir reçete yazar mısınız?

LEVENT TÜZEMEN: Van Bronckhorst, Beşiktaş'a damgasını vuramadı. İstikrarsız sonuçlar aldı, belirli bir 11'e takılıp özellikle başta Salih olmak üzere diğer yerli oyunculara planında hiç yer vermedi. Maccabi ve F.Bahçe derbisini kaybederse Hollandalı ile yola devam etmenin anlamı olmaz. Çünkü hem Avrupa zora girer hem de ligden Beşiktaş kesin havlu atar. Sergen Yalçın, son şampiyonluğun mimarı oldu. Sergen hoca, yerli ve yabancı oyuncuları bir potada eritmesini ve onlardan verim almasını bilir. Yalçın gelirse Beşiktaş toparlanır.