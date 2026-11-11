Trend Galeri Trend Spor Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Yeni Ankara Stadı'nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan 51 bin seyirci kapasiteli stat, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor

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AA
Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:44
Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Başkentin 51 bin seyirci kapasiteye sahip yeni stadında ilk santra için geri sayım başlıyor.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nın 2018'deki yıkımından sonra, aynı yerde yapımına Haziran 2022'de başlanan Türkiye'nin en modern stadında ilk başlama vuruşu için sona geliniyor.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Anadolu Ajansı'nın yapımını ilk günden görüntüleyerek süreci belirli dönemlerde kayıt altına aldığı Yeni Ankara Stadı'na ilişkin yetkililer, iç saha çim zemininin tamamen tamamlandığını aktardı.

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Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ'nin inşa ettiği Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olacak stadın kırmızı-beyaz renkteki koltuklarının yerleştirilmesi de tamamlanırken "estetik işleri" ve dış alandaki atletizm pistinin yapımı ise devam ediyor.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Başkentin yeni stadı, kırmızı-beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısının yer aldığı tribünleri, yeni zemini, ön plana çıkan çatı tasarımı ve çevresindeki spor alanlarıyla futbolseverleri ağırlayacağı günü bekliyor.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

UEFA'NIN İSTEKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin ziyaret ettiği stadyumda "UEFA'nın talepleri" yerine getirildi.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi

Yalnızca futbol karşılaşmalarına değil birçok farklı branşa da hizmet verecek büyük bir spor kompleksi şeklinde tasarlanan tesisin 160.000 metrekarelik alanında 15 farklı spor branşında aktiviteler gerçekleştirilebilecek.

Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi
Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi
Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi
Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi
Yeni Ankara Stadı’nda geri sayım! UEFA’nın talepleri yerine getirildi
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ANKARA #UEFA