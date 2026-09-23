Trend Galeri Trend Spor Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü...

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Deneyimli ismin, transfer sürecinde ciddi bir saldırıya uğradığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 15:26
Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...
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Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lens formasını terleten Malang Sarr, Haziran ayının sonunda serbest kalmıştı.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

F.BAHÇE İLE DE GÖRÜŞTÜ

Geleceği için bir süre kararsız kalan Sarr, Fenerbahçe ile de ileri seviyede görüşmelerde bulunmuş ancak maaş beklentisi nedeniyle transfer olumsuz sonuçlanmıştı.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

Gelinen noktada, Senegalli yıldız Suudi Arabistan ekibi NEOM'a imza attı.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

Ancak 27 yaşındaki savunmacıyla alakalı oldukça ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

TRANSFERİNİ KENDİ BİTİRDİ

L'Equipe'in haberine göre; Malang Sarr, NEOM'a transferinde aradaki aracıları saf dışı bırakıp, transfer sürecini kendi tamamladı.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

SALDIRIYA UĞRADI

Sarr'ın bu davranışına karşı büyük bir tepki gösteren aracılar ise deneyimli futbolcuya saldırıda bulundu.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

Olayın NEOM'un Temmuz ayı sonlarında İspanya'nın Marbella kentinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampı sırasında, beş yıldızlı bir otelde meydana geldiği belirtildi.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

TEHDİT EDİLDİ

Akşam yemeği sırasında Malang Sarr'ın yanına gelen eski bir temsilcisiyle bağlantılı bir grup, oyuncuyu otelin başka bir tarafına götürerek tartışmada bulundu ve tehdit etti.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

Yapılan iddialara göre Sarr'ın eski temsilcisi bu transferden komisyon almayı bekliyordu fakat Senegalli futbolcu bu durumu kabul etmedi.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

TARTAKLANDI İDDİASI

Bazı görgü tanıkları Sarr'ın tartaklandığını ve fiziksel şiddete uğradığını öne sürse de Sarr, fiziksel temas olmadığını ifade etti.

Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe’ye transferi direkten dönmüştü...

Olay anının otel kameraları tarafından kaydedildiği ve Neom SC yetkililerinin durumu polise bildireceği öğrenilince, söz konusu kişiler oteli terk etti. Malang Sarr ise yaşananların ardından resmi bir şikayette bulunmayacağı bildirdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE