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Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü...
Menajerleri yıldız futbolcuyu tekme tokat dövdü! Fenerbahçe'ye transferi direkten dönmüştü...
Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Deneyimli ismin, transfer sürecinde ciddi bir saldırıya uğradığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 15:26