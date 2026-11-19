Trend Galeri Trend Spor Yunus Akgün’e Avrupa devi talip! Galatasaray’da transfer için tek şart

Yunus Akgün’e Avrupa devi talip! Galatasaray’da transfer için tek şart

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Yunus Akgün için sürpriz bir iddia geldi. Milli futbolcuya, Avrupa devinin talip olduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 19.11.2026 17:15