Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları başlarken, takımdaki oyuncularla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün'ün geleceğine dair sürpriz bir iddia geldi. Yunus Akgün'ün Avrupa devinin radarında olduğu vurgulandı. DORTMUND PEŞİNE DÜŞTÜ Takvim'in haberine göre; Borussia Dortmund'un Yunus Akgün ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik heyetin, milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü bırakmayacağı vurgulandı. G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR Yunus Akgün'ün de kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği aktarıldı. 26 yaşındaki sağ kanadın, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 15 maçta şans buldu ve 3 gol ile 1 asist üretti.