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-50 derecede bile hayatta kalıyor! Görseniz ev kedisi sanırsınız ama o 'dünyanın en huysuz kedisi'
-50 derecede bile hayatta kalıyor! Görseniz ev kedisi sanırsınız ama o "dünyanın en huysuz kedisi"
Pofuduk görüntüsüne aldanmayın; sandığınızdan çok daha tehlikeli... Tam 5 milyon yıldır Orta Asya'nın dondurucu soğuklarında somurtuyor. İnsanlardan köşe bucak kaçan ve asla evcilleşmeyen Pallas kedisi "dünyanın en huysuz kedisi" olarak nam salmış durumda.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 16:09