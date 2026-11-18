İsminin kedi olmasına aldanmayın! O her ne kadar pofuduk bir görünüme sahip olsa da sandığınız sevimli kedilerden biri değil. Eksi 50 dereceye varan dondurucu soğuklarda tek başına yaşayan ve surat ifadesi nedeniyle eşsiz bir unvana sahip olan Pallas Kedisi (Manul) aslında hiçbir canlıya geçit vermeyen usta bir avcı!