1 Ekim Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajları ve sözleri 2026

1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR VE TARİHÇESİ NASIL BAŞLADI?

Uluslararası Kahve Günü, kahvenin hem ekonomik hem de kültürel değerini onurlandırmak için her yıl ekim ayının ilk gününde kutlanan küresel bir etkinliktir. İlk olarak Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) üyelerinin aldığı ortak kararla temelleri atılan bu özel gün, ilk resmi kutlamasını 2015 yılında Milano'daki fuarda gerçekleştirmiştir.