MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurdu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adımı atacak minikler için oryantasyon takvimi netleşirken velilerin gözü ders zilinin çalacağı ilk güne çevrildi. Peki, uyum haftası ne zaman, okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı genel çalışma takvimi şu şekildedir:
|Eğitim / Tatil Dönemi
|Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
|1. Sınıf Uyum Haftası
|7 - 11 Eylül 2026
|Birinci Dönem Başlangıcı (Tüm Kademeler)
|14 Eylül 2026 Pazartesi
|Birinci Dönem Ara Tatili
|16 - 20 Kasım 2026
|Yarıyıl (Sömestr) Tatili
|25 Ocak - 5 Şubat 2027
|İkinci Dönem Başlangıcı
|8 Şubat 2027 Pazartesi
|İkinci Dönem Ara Tatili
|8 - 12 Mart 2027
|Okulların Kapanışı (Yaz Tatili)
|25 Haziran 2027 Cuma