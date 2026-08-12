MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm sınıf düzeylerinde (ilkokul, ortaokul ve lise) 2026-2027 eğitim-öğretim yılının resmi başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. 1. sınıf öğrencileri, 14 Eylül itibarıyla diğer kademelerdeki abileri ve ablalarıyla birlikte tam zamanlı müfredat eğitimine geçiş yapacak.