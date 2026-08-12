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MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini resmen duyurdu. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa adımı atacak minikler için oryantasyon takvimi netleşirken velilerin gözü ders zilinin çalacağı ilk güne çevrildi. Peki, uyum haftası ne zaman, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:24
MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Yaz tatilinin son haftalarına girilirken milyonlarca öğrenci ve veli MEB'den gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. Eğitim maratonunun ilk halkasını oluşturan ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile okul öncesi grupları, genel açılış tarihinden bir hafta önce dersliklerindeki yerini alarak sıralara adaptasyon sürecini tamamlayacak. Okullar ne zaman açılacak sorusu önce 1. sınıf öğrencileri için önem taşıyor.

MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

MEB 2026-2027 UYUM HAFTASI TAKVİMİ: 1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi (anaokulu) öğrencileri için uyum eğitimi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Toplam 5 gün sürecek olan okula uyum programı, 11 Eylül 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm sınıf düzeylerinde (ilkokul, ortaokul ve lise) 2026-2027 eğitim-öğretim yılının resmi başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. 1. sınıf öğrencileri, 14 Eylül itibarıyla diğer kademelerdeki abileri ve ablalarıyla birlikte tam zamanlı müfredat eğitimine geçiş yapacak.

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MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

2026-2027 MEB EĞİTİM VE TATİL TAKVİMİ DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı genel çalışma takvimi şu şekildedir:

Eğitim / Tatil Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
1. Sınıf Uyum Haftası 7 - 11 Eylül 2026
Birinci Dönem Başlangıcı (Tüm Kademeler) 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci Dönem Ara Tatili 16 - 20 Kasım 2026
Yarıyıl (Sömestr) Tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2027
İkinci Dönem Başlangıcı 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci Dönem Ara Tatili 8 - 12 Mart 2027
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili) 25 Haziran 2027 Cuma
MEB UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör