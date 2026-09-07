Trend Galeri Trend Yaşam 10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 Eylül 2026 tarihli A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Aldın Aldın fırsatlarında bu hafta cep telefonu ve televizyondan halı yıkama makinesine, küçük ev aletlerinden mutfak ürünlerine kadar farklı seçenekler yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, aldın aldın ürünleri…

Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:22
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

A101'in 10 Eylül tarihli aktüel ürünleri, yeni hafta öncesinde vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Bu haftanın A101 fırsatlarında hangi ürünlerin bulunduğu ve fiyatların ne kadar olduğu da katalogla birlikte belli oldu.

10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Temalı oyuncak arabalar – 249 TL
  • İkili oyuncak arabalar – 219 TL
  • Ayıcık temalı oyuncak araba – 579 TL
  • Oyuncak yazar kasa – 319 TL
  • Römorklu oyuncak araba – 299 TL
  • Hastane ve okul seti – 199 TL
  • İş makinesi taşıyıcı araç – 369 TL
  • Sessiz top 15 cm – 199 TL
  • Mini waffle oyuncak 144 parça – 229 TL
  • Oyuncak inşaat merkezi – 269 TL
  • Büyük çocuk koltuğu – 289 TLL
  • Oyuncak makyaj odası – 269 TL


10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Taraftar lisanslı kırlent – 199 TL
  • Taraftar lisanslı çarşaf seti – 499 TL
  • Koltuk yanı keçe organizer – 249 TL
  • Katlanır basamaklı tabure – 499 TL
  • Ayaklı askı – 499 TL
  • Mini ütü masası – 299 TL
  • Çalışma koltuğu – 1.999 TL
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10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Servis tabağı – 140 TL
  • Yemek tabağı – 135 TL
  • Pasta tabağı – 125 TL
  • Kase – 125 TL
  • Servis gereçleri – 159 TL
  • Tatlı tabağı 6'lı – 249 TL
  • Yağ sıçratmaz – 119 TL
  • Stantlı baharatlık 3'lü – 219 TL
  • Sprey yağlık 100 ml – 79,50 TL
  • Çelik matara – 799 TL
  • Sevimli pipet 4'lü – 59,50 TL
  • Çok amaçlı sunum tepsisi – 189 TL
  • Bulut sunum tepsisi – 149 TL
  • Kristal şekerlik 1,3 L – 99,50 TL
  • Kristal şekerlik 700 ml – 89,50 TL
  • Kilitli saklama kabı 3'lü – 249 TL



10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 150 cc benzinli motosiklet – 109.990 TL
  • Üç tekerlekli elektrikli moped – 54.990 TL
  • 250 cc benzinli cross motosiklet – 89.990 TL
  • Üç tekerlekli moped – 69.990 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Retro elektrikli çay makinesi – 1.899 TL
  • Termostatlı yuvarlak fırın – 2.199 TL
  • Buharlı temizleyici – 1.299 TL
  • 5'i 1 arada hava üflemeli saç kurutma ve şekillendirme seti – 4.999 TL
  • Vakumlu buharlı kırışık giderici – 2.999 TL
  • Halı ve koltuk yıkama makinesi – 4.499 TL
  • Yumurta pişirici – 499 TL
  • Cam temizleme robotu – 6.499 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 242 litre buzdolabı – 15.999 TL
  • 8 kg, 1000 devir çamaşır makinesi – 17.999 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 70 inç Crystal UHD 4K Smart TV – 45.999 TL
  • 65 inç 4K UHD LED Smart TV – 40.999 TL
  • 40 inç Frameless FHD QLED TV – 10.499 TL
  • 55 inç Frameless 4K UHD QLED Smart TV – 20.999 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 4/128 GB cep telefonu – 6.799 TL
  • 2'li sese duyarlı RGB LED ambiyans aydınlatma – 529 TL
  • RGB kulak üstü gaming kulaklık – 499 TL
  • RGB gaming mouse – 179 TL
  • RGB kulak içi gaming kulaklık – 549 TL
  • Akım korumalı 3'lü uzatma kablosu – 429 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Tam yağlı taze kaşar peyniri 700 g – 369 TL
  • Köy evi tuzlu tereyağı 750 g – 549 TL
  • Tam yağlı süzme peyniri 1 kg – 299 TL
  • Dilimli tost peyniri 350 g – 185 TL
  • Kaymaklı tava yoğurt 1 kg – 129,50 TL
  • Probiyotik yoğurt 900 g – 99,50 TL
  • Laktozsuz kefir 250 ml – 55 TL
  • Probiyotik içecek 250 ml – 52,50 TL
  • Çikolatalı süt 230 ml – 49,50 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Gazlı içecek 1,5 L – 55 TL
  • Kahve 16'lı – 89,50 TL
  • Buğday unu 2 kg – 65 TL
  • Hardal 250 g – 95 TL
  • Acı mayonez 230 g – 95 TL
  • Barbekü sos 285 g – 85 TL
  • Konsantre yumuşatıcı 1,5 L – 99,50 TL
  • Kadın tıraş bıçağı 2'li – 195 TL
  • El ve vücut losyonu 300 ml – 99,50 TL
  • Oda spreyi 300 ml – 135 TL
  • Toz deterjan 7,5 kg – 349 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Dondurulmuş piliç bonfile kg – 219 TL
  • Piliç günlük köfte 500 g – 89,50 TL
  • Zeytinyağlı kekikli hindi füme 150 g – 79,50 TL
  • Dondurulmuş piliç cordon bleu 300 g – 42,50 TL
  • Piliç jambon 2x60 g – 45 TL
  • Hindi uzun sosis 430 g – 99,50 TL
  • Dondurulmuş çilekli tart 600 g – 249 TL
  • Tereyağlı kurabiye 150 g – 135 TL
  • Magnolia puding vanilyalı 125 g – 37,50 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Proteinli kakaolu tam tahıllı bar 20 g – 29,50 TL
  • Çikolata parçacıklı ve fındıklı granola 60 g – 25 TL
  • Susamlı krokan 40 g – 19,50 TL
  • Gülen yüz yumuşak şeker 25 g – 19,50 TL
  • Aromalı lolipop ve sürpriz oyuncaklar 6,5 g – 49,50 TL
  • Hello Kitty sakız hediyeli yumurta 10 g – 59,50 TL
  • Kola aromalı şerit şeker 15 g – 5 TL
  • F1 araba çikolata 6x11 g – 85 TL
10 EYLÜL 2026 A101 AKTÜEL KATALOĞU | A101’de bu hafta neler var? Cep telefonu, televizyon, halı yıkama makinesi...

10 EYLÜL A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Sütlü kakaolu kremalı bisküvi 4x100 g – 71 TL
  • Zeytinli tuzlu bisküvi 3x91 g – 58,50 TL
  • Portakal jöleli bisküvi 3x114 g – 65 TL
  • Kakao kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret 81 g – 35 TL
  • Bitter çikolatalı gofret 3x50 g – 69 TL
  • Çilekli krema dolgulu kek 48 g – 28,50 TL
  • Mini çikolatalı kahveli kek 160 g – 70 TL