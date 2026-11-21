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100 yaşını devirenlerin sırrı genetik mi, alışkanlıklar mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl fark yaratan detay...
100 yaşını devirenlerin sırrı genetik mi, alışkanlıklar mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl fark yaratan detay...
Uzun ömür araştırmalarında merak edilen en temel sorulardan biri olan 100 yaşını aşmanın sırrı, genetik miras ile gündelik yaşam alışkanlıkları arasındaki dengeyi gündeme getiriyor. Uzman değerlendirmelerine göre ileri yaşlarda yalnızca ömrün uzaması değil, sağlıklı yaşam süresinin de korunması büyük önem taşıyor. Asıl fark yaratan detay ise genetik altyapının günlük tercihler ve yaşam koşullarıyla nasıl şekillendiğinde gizli...
Giriş Tarihi: 21.11.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 14:44