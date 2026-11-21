Bu konuda umut veren bir bulgu, 110 binden fazla kişinin verilerini inceleyen ve BMJ'de yayımlanan bir araştırmadan geliyor. Araştırmacılar, 50 yaşından sonra kalp-damar hastalığı, kanser veya tip 2 diyabet tanısı almadan geçirilmesi beklenen süreyi hesapladı. İncelenen beş yaşam tarzı ölçütünden dördünü ya da beşini karşılayan kadınlarda bu süre, hiçbirini karşılamayanlara göre yaklaşık 11 yıl, erkeklerde ise yaklaşık 8 yıl daha uzundu. Ölçütler arasında sigara içmemek, düzenli hareket etmek ve beslenme kalitesi de vardı. Bunlar gruplar arasındaki ortalama farklar. Yine de on bir yıl deyince insan durup düşünüyor. Bir çocuğun doğumundan ortaokula başlamasına kadar geçen süre kadar.