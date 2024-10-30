107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Doktorlar bu büyümeyi, genellikle uzun süreli güneşe maruz kalmayla ilişkilendirilen bir tür şişlik olan kutanöz boynuz olarak teşhis ettiler. Genellikle iyi huylu olsa da, uzmanlar kansere dönüşme riskleri nedeniyle bu tür büyümelerin izlenmesini öneriyorlar.