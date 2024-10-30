107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Alnından boynuz çıkan 107 yaşındaki bir kadın, Çin'deki sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi. Kadınlar, kadının uzun ömrünün bu tuhaf boynuz sayesinde olduğunu düşünen kullanıcıların yorumlarıyla dolu. Alnındaki garip büyüme ilk olarak birkaç yıl önce ortaya çıktığından beri bölge sakinleri arasında yerel bir ünlü haline geldi. Yerli halk, Chen'in 10 santimetrelik büyümesine sevgiyle 'uzun ömür boynuzu' adını takmış, bu garip özelliğe onun yaşlılığını ve sağlıklı olmasını bağlamış. 10 santimlik uzama ise birkaç yıl içinde gerçekleşmiş, ancak Chen hala sağlıklı, iştahlı ve pozitif bakış açısına sahip. Doktorlar bu büyümeyi, genellikle uzun süreli güneşe maruz kalmayla ilişkilendirilen bir tür şişlik olan kutanöz boynuz olarak teşhis ettiler. Genellikle iyi huylu olsa da, uzmanlar kansere dönüşme riskleri nedeniyle bu tür büyümelerin izlenmesini öneriyorlar. Ancak Chen'in alışılmadık durumu günlük hayatını pek etkilemedi. Son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan bir videosunun ardından ünü yerel topluluğunun ötesine yayıldı. Kadının paylaşımları sosyal medyada yayıldıkça kullanıcılar da pek çok farklı yorumlarda bulundu.