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107 yaşında 10 cm'lik 'boynuzla' yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

100 yaşını aşan Chen adlı kadın Çin'in Guangdong eyaletindeki Puning'de yaşıyor. Kendisini ünlü yapansa uzun yaşamı değil, başında belirten '10 cm'lik boynuz'.

Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:58
107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Alnından boynuz çıkan 107 yaşındaki bir kadın, Çin'deki sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi. Kadınlar, kadının uzun ömrünün bu tuhaf boynuz sayesinde olduğunu düşünen kullanıcıların yorumlarıyla dolu.

107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Alnındaki garip büyüme ilk olarak birkaç yıl önce ortaya çıktığından beri bölge sakinleri arasında yerel bir ünlü haline geldi.

107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Yerli halk, Chen'in 10 santimetrelik büyümesine sevgiyle "uzun ömür boynuzu" adını takmış, bu garip özelliğe onun yaşlılığını ve sağlıklı olmasını bağlamış.

107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

10 santimlik uzama ise birkaç yıl içinde gerçekleşmiş, ancak Chen hala sağlıklı, iştahlı ve pozitif bakış açısına sahip.

107 yaşında 10 cm’lik ’boynuzla’ yaşıyor! Doktorlar ardındaki gerçeği açıkladı...

Doktorlar bu büyümeyi, genellikle uzun süreli güneşe maruz kalmayla ilişkilendirilen bir tür şişlik olan kutanöz boynuz olarak teşhis ettiler. Genellikle iyi huylu olsa da, uzmanlar kansere dönüşme riskleri nedeniyle bu tür büyümelerin izlenmesini öneriyorlar.

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