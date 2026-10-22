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107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Galler'de yaşayan ve bölgenin en yaşlılarından biri olan 107 yaşındaki Owen Filer, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen günlük yaşamını sürdürmeye devam eden Filer, uzun ömrünün sırrını soranlara alışılmışın dışında bir yanıt veriyor.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:42
107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Yıllardır severek tükettiği iki yiyecekten vazgeçmediğini söyleyen Filer, bu alışkanlığıyla dikkat çekiyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

107 YAŞINA GİRDİ, UZUN YAŞAMININ SIRRINI AÇIKLADI

1919 yılında dünyaya gelen Owen Filer, 107'nci yaş gününü kutlamaya hazırlanırken hayat hikayesiyle gündeme geldi.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Galler'in Torfaen bölgesindeki Cwmbran kentinde yaşayan Filer, uzun ömrünün ardında özel bir tarif ya da mucizevi bir yöntem bulunmadığını belirtiyor.

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107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Hayatı boyunca çalıştığını ve ölçülü yaşamaya dikkat ettiğini anlatan yaşlı adam, hiçbir zaman gereğinden fazla yemek yemediğini ifade ediyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

FAVORİ YEMEĞİ YILLARDIR DEĞİŞMEDİ

Filer'ın uzun yaşam öyküsünde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de beslenme alışkanlığı oldu.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

İngiltere'de geleneksel olarak tüketilen balık ve patates kızartmasını çok sevdiğini söyleyen 107 yaşındaki adam, bu yemeği yıllardır tükettiğini dile getiriyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

HER GÜNE AYNI ÖZENLE BAŞLIYOR

Filer'ın yaşam biçimi, çevresindekilerin de dikkatini çekiyor. Filer her sabah temiz gömleğini giyiyor, kravatını takıyor ve ayakkabılarını temizliyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Çevresindekiler, 107 yaşındaki adamın güne belirli bir amaçla başlamasının örnek alınabilecek bir alışkanlık olduğunu ifade ediyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Dört çocuk babası olan Filer'ın 10 torunu ve 15 torununun çocuğu bulunuyor.

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

İlerlemiş yaşına rağmen hayatını sürdürmeye devam eden Filer, 107 yaşına ulaşacağını hiçbir zaman düşünmediğini söylüyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör