Trend Galeri Trend Yaşam 107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

107 yaşındaki adamın uzun yaşam sırrı şaşırttı! Sofrasından bu iki yiyecek eksik olmuyor

Galler'de yaşayan ve bölgenin en yaşlılarından biri olan 107 yaşındaki Owen Filer, uzun yaşamıyla dikkat çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen günlük yaşamını sürdürmeye devam eden Filer, uzun ömrünün sırrını soranlara alışılmışın dışında bir yanıt veriyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 10:42