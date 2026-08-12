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BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?
12 Ağustos tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. 12 Ağustos Resmi Gazete kararları kapsamında yasama bölümünün yanı sıra yönetmelik ve tebliğler de yeni sayıda yer aldı. Peki, bugün hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 09:40