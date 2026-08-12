Trend Galeri Trend Yaşam BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

12 Ağustos tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe giren düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. 12 Ağustos Resmi Gazete kararları kapsamında yasama bölümünün yanı sıra yönetmelik ve tebliğler de yeni sayıda yer aldı. Peki, bugün hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 09:40
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında farklı alanları ilgilendiren düzenlemelere yer verildi. Resmi Gazete kararları içerisinde TBMM kararı, yönetmelik değişikliği ve çeşitli tebliğler bulunurken, Resmi Gazete kararları günün ilk saatlerinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeleri bir araya getirdi.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

  • 1512 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

  • Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI BELLİ OLDU! 12 Ağustos’ta hangi yönetmelik ve tebliğler yayımlandı?

TEBLİĞLER

  • Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebbliğ
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c - Çeşitli İlanlar

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ VE 33338 SAYILI RESMİ GAZETE SAYISI İÇİN TIKLAYINIZ!