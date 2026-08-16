Trend Galeri Trend Yaşam DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek DBB Supercup'ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam maç programı kapsamında oynanacak yarı final mücadelesinin tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:11 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:21
DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren 12 Dev Adam, DBB Supercup'ta sahaya çıkacak. Milliler, turnuvanın yarı finalinde Hırvatistan karşısında final bileti için mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından kazanan ekip turnuvada finale yükselerek yoluna devam edecek.

DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, DBB Supercup yarı finalinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Ağustos 2026 Cuma günü TSİ 18.45'te başlayacak. Organizasyon Almanya'nın Hamburg kentindeki Barclays Arena'da düzenlenecek.

DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Türkiye karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak. Maçın yayın saati 18.45 olarak programda yer alıyor. 12 Dev Adam, Hırvatistan karşısında galip gelmesi halinde DBB Supercup finaline yükselecek. Turnuvanın final ve üçüncülük karşılaşmaları 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

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DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DBB SUPERCUP MAÇ PROGRAMI 2026

Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda Türkiye, Hırvatistan, Almanya ve Çek Cumhuriyeti mücadele edecek. Turnuvanın programı şu şekilde:

  • 21 Ağustos 18.45: Hırvatistan - Türkiye
  • 21 Ağustos 21.30: Almanya - Çek Cumhuriyeti
  • 22 Ağustos 18.45: Üçüncülük maçı
  • 22 Ağustos 21.30: Final
DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 DEV ADAM'IN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

DBB Supercup'ın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turuna geçecek. Türkiye, ikinci turdaki ilk maçında 28 Ağustos 2026 Cuma günü Litvanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip daha sonra 31 Ağustos'ta İzlanda deplasmanına çıkacak. Türkiye, elemelerin ilk turunu 6 galibiyetle namağlup tamamlamıştı.

DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?