Trend
Galeri
Trend Yaşam
DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek DBB Supercup'ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam maç programı kapsamında oynanacak yarı final mücadelesinin tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 13:21