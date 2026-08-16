DDB SUPERCUP 12 DEV ADAM MAÇ PROGRAMI | Hırvatistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdüren 12 Dev Adam, DBB Supercup'ta sahaya çıkacak. Milliler, turnuvanın yarı finalinde Hırvatistan karşısında final bileti için mücadele edecek. Karşılaşmanın ardından kazanan ekip turnuvada finale yükselerek yoluna devam edecek.