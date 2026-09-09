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122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

29 Ağustos'ta yapılan 122. Dönem ÖGG sınavının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. EGM'nin yayımladığı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ardından adayların odağı bu kez sonuç ekranına kaydı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, EGM takvimi...

Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:30
122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?
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122. Dönem ÖGG sınavının ardından süreç sonuç aşamasına geçti. Adaylar, sınav sonuçlarının belli olacağı duyuruyu beklerken EGM'nin sonuç sistemi üzerinden yapılacak açıklama öne çıktı. 122. Dönem Özel Güvenlik sınavına ilişkin sonuç takvimi ve sorgulama ayrıntıları belli oldu.

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda sonuçların 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı belirtildi.

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "Sınav Sonuçları" sayfasından sorgulama ekranına ulaşabilecek. Adayların sonuç duyurusu sonrasında EGM'nin resmi sayfasındaki yönlendirmeyi takip etmesi yeterli olacak.

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122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

EGM'nin kılavuzunda sonuçların ardından uygulanacak itiraz takvimi de yer aldı. Yazılı sınav sonucuna yönelik itiraz ücretinin 19-23 Eylül tarihleri arasında yatırılması gerekiyor. İtiraz başvuruları ise 21-23 Eylül arasında yapılacak.

Kılavuza göre itiraz ücreti 350 TL. Ödeme sonrasında dekontun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. İtiraz sonuçlarının 24 Eylül'de açıklanması planlanıyor.