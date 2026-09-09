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122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2026 | EGM Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

29 Ağustos'ta yapılan 122. Dönem ÖGG sınavının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. EGM'nin yayımladığı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ardından adayların odağı bu kez sonuç ekranına kaydı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, EGM takvimi...

Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:30