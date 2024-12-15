1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuruları ve kadro dağılımı sorgulanmaya başladı. Bakan Murat Kurum'un müjdeyi vermesinin ardından 2025 yılında bakanlığın bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı için detaylar araştırılıyor. KPSS puanına göre göre yapılacak atamalar için şartlar dahilinde alım gerçekleştirilecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak?