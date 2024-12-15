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1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı başvuruları ve kadro dağılımı sorgulanmaya başladı. Bakan Murat Kurum'un müjdeyi vermesinin ardından 2025 yılında bakanlığın bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı için detaylar araştırılıyor. KPSS puanına göre göre yapılacak atamalar için şartlar dahilinde alım gerçekleştirilecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman, şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:59
1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1331 personel alımı yapılacağı duyuruldu.2025 yılında ilgili kadrolarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olan personel alımı için başvuru şartları ve tarihleri adaylar tarafından kontrol ediliyor. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alımı detayları…

1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAKAN KURUM DUYURDU! ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Henüz tarihler için bir açıklama yapılmadı. Açıklma geldiğinde yer vereceğiz.

1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı.

Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek.

1331 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

ALIMLAR KPSS PUANIYLA YAPILACAK!

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

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