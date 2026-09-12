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14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!
14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!
İstanbul'da yaz tatili 14 Eylül Pazartesi günü sona ererken öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Okulların açılacağı ilk gün için toplu taşımada uygulanacak düzenleme de belli oldu. Peki, 14 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, uygulamaya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 13:46