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14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!

İstanbul'da yaz tatili 14 Eylül Pazartesi günü sona ererken öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Okulların açılacağı ilk gün için toplu taşımada uygulanacak düzenleme de belli oldu. Peki, 14 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, uygulamaya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 13:46
14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da öğrenciler ve veliler için yeniden okul temposuna dönülüyor. 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı kapsamında toplu taşımanın nasıl işleyeceği ve uygulamanın detayları yapılan duyuruyla netleşti.

14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!

14 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da okulların açılacağı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi. Alınan karara göre bilet entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından belirlenen saatler içerisinde ücret alınmayacak.

14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!

14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Okulların ilk günü için yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması 06.00'da başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek. Bu saatler arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Saat 16.00'dan sonra ise normal ücret tarifesine dönülecek. Toplu taşımanın ücretsiz olması sadece okulun ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi gününü kapsıyor.

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14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!