14 Eylül Pazartesi okulların ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 14 Eylül İstanbul ulaşım kararı!

14 EYLÜL'DE TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Okulların ilk günü için yapılan ücretsiz ulaşım uygulaması 06.00'da başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek. Bu saatler arasında bilet entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Saat 16.00'dan sonra ise normal ücret tarifesine dönülecek. Toplu taşımanın ücretsiz olması sadece okulun ilk günü olan 14 Eylül Pazartesi gününü kapsıyor.