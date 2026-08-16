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15 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?
15 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?
Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, yarışma ve eğlence programlarının ardından 15 Ağustos reyting sonuçları belli oldu. MasterChef Türkiye ve Güldür Güldür Show'un öne çıktığı gecede Total, AB ve ABC sıralamaları açıklandı. Peki, 15 Ağustos reyting sonuçları nasıl şekillendi, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 16.08.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 10:55