15 Temmuz Mesajları ve Sözleri 2026 | Resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma mesajları

"Demokrasiye ve özgürlüklere yapılan hain saldırıya karşı milletimizin sergilediği kararlılık ve cesaret, 15 Temmuz'u unutulmaz kılıyor. Bu büyük mücadeleyi ve birlik ruhunu her zaman hatırlayacağız."

"15 Temmuz, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği anlamlı bir gündür. Milletimizin feraseti ve cesaretiyle yazılan bu destanı gururla anıyoruz."