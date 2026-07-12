15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz’un Elazığ’daki baba ocağında 10 yıldır hüzün dinmedi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un Elazığ'daki baba ocağında, aradan geçen 10 yıla rağmen acı ve gurur ilk günkü gibi taze yaşanıyor. Evlat hasretini sık sık oğlunun mezarını ziyaret ederek dindirmeye çalışan 84 yaşındaki baba Tevfik Oğuz, Türkiye'nin o gece büyük bir felaketten kurtulduğunu belirterek, "Bu hain darbe girişimi sadece evladımızı değil, tüm ülkemizi hedef aldı. Üzerinden 100 yıl geçse de bunu unutmamamız ve hainlere karşı her zaman uyanık olmamız gerekiyor" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.