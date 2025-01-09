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15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'ı 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu! "İnternette arattıkları şoke etti"
15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'ı 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu! "İnternette arattıkları şoke etti"
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evde tartıştığı eski kız arkadaşı 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 100'den fazla bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren U.E.Y. (15) hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, bir marketten satın aldığı eldiveni taktıktan sonra Çetinalp'i bıçakladığı belirtilen U.E.Y. ifadesinde ise cinayetin ardından kan lekelerini temizlemeye çalıştığını söyledi. U.E.Y.'nin cep telefonu incelemesinde ise internette 'kan lekesi', 'silah' ve 'lateks pudrasız eldiven' ile ilgili aramalar yaptığı kaydedildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:46