15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'ı 100'ü aşkın bıçak darbesiyle öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu! "İnternette arattıkları şoke etti"

'ÇANTAMDAKİ BIÇAĞI ALIP, HACER'İ HEDEF ALARAK SAVURDUM'

U.E.Y.'nin savcılıktaki ifadesine de iddianamede yer verildi. U.E.Y.'nin ifadesinde, "Hacer'in babası gittikten sonra evin salonunda bir süre konuştuk. Konuşmamız ilişkiyi sonlandırma konusundaydı. Hacer, tekrar barışmak istediğini bana söylüyordu. Ben ise barışmak istemediğimi söylüyordum. Hacer beni, yatağın bulunduğu bir odaya çağırdı. 'Buraya neden geldik' diye kendisine sordum. O da bana burada daha rahat konuşacağımızı söyledi. Daha sonra evin dış kapısını kilitlemek üzere odadan ayrılıp, geri geldi. Neden böyle yaptığını sordum. Beni sevdiğini söyledi. Ben de ayrılmak istediğimi ses tonumu biraz yükselterek söyledim. 'Senden adam olmaz. Sen busun' gibi beni aşağılayıcı şeyler söyledi. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan bıçağı alıp, Hacer'i hedef alarak savurdum. Hatırladığım kadarıyla ilk bıçak darbesi Hacer'in boğazına geldi. Sonra bıçak darbelerinin Hacer'in neresine geldiğini hatırlamıyorum. Eldiveni Hacer'i bıçaklarken mi taktım yoksa sonradan ortalığı temizlerken mi taktım hatırlamıyorum. Banyoda eldivenden damlayan kanlar vardı. Onları temizlemeye çalıştım. Sanırım temizlemek için banyoda bulunan havluları kullandım. Kimse beni azmettirmedi. Cinayet planlı değildi. Eldivenleri olay öncesinde almış olsam da evimizde bulaşıkları yıkarken kullanmak amacıyla satın almıştım" dedi.