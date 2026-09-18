150 yıl sonra ilk kez görülecek! Türkiye için tarih verildi: Mega El Nino geliyor

Son dakika haberleri: En son 1877 yılında görülen Mega El Nino kaynaklı yağışların 2027 yılında etkili olması bekleniyor. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırıldığını belirterek "Mega Elnino etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.