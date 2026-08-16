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16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlanırken günün karar ve düzenlemeleri de belli oldu. Resmi Gazete kararları kapsamında Cumhurbaşkanı kararları, atamalar ve çeşitli yönetmelikler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Resmi Gazete kararları arasında bugün neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı?

Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:34
16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

Resmi Gazete'nin 16 Ağustos tarihli sayısında Cumhurbaşkanı kararlarından yeni atamalara, yönetmeliklerden ilanlara kadar farklı başlıklarda düzenlemeler yer aldı. Günün kararları yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

  • Ekli Harita ile Koordinat Listesinde Sınırları Belirtilen Alanın "Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11626)
  • Ekli Harita ile Koordinat Listesinde Sınırları Belirtilen Alanın "Kuzey Ege Deniz Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11627)
16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??


ATAMA KARARLARI

  • Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/233, 234, 235, 236, 237)
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16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

YÖNETMELİKLER

  • Ankara Medipol Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
  • Lokman Hekim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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