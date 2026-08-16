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16 AĞUSTOS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI | Bugünkü Resmi Gazete’de neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı??

16 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlanırken günün karar ve düzenlemeleri de belli oldu. Resmi Gazete kararları kapsamında Cumhurbaşkanı kararları, atamalar ve çeşitli yönetmelikler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Resmi Gazete kararları arasında bugün neler var, hangi düzenlemeler yayımlandı?

Giriş Tarihi: 16.08.2026 07:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:34