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16 yaşındaki Şaban'ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! "'Aşağıda birini vurdum. Git bak"

Kan donduran olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Parkta tartıştığı 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ı pompalı tüfekle öldüren 20 yaşındaki Serhat Atan'ın yargılandığı davada 7 tanık dinlendi. Tanık S.K " Serhat beni arayıp, 'Aşağıda birini vurdum. Git bak!" dedi. Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş esnasında makine ile kafasına bastırdığını iletti. Aralarında bu yüzden çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:21
16 yaşındaki Şaban’ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! ’Aşağıda birini vurdum. Git bak

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. di.

16 yaşındaki Şaban’ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! ’Aşağıda birini vurdum. Git bak

Sarıbalık, olay yerinde öldü. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

16 yaşındaki Şaban’ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! ’Aşağıda birini vurdum. Git bak

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar ile ölen Şaban Sarıbalık'ın şikayetçi annesi A.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay sırasında parkta bulunan kişilerin de arasında olduğu 7 kişi tanık olarak dinlendi.

16 yaşındaki Şaban’ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! ’Aşağıda birini vurdum. Git bak

Berber Serhat Ata'nın tanık olarak dinlenen müşterisi S.K., "Serhat beni arayıp, 'Aşağıda birini vurdum. Git bak' dedi. Başka açıklama yapmadı. Anne ve babamla aşağı indiğimde Şaban parkta yerde yatıyordu. Herkes başındaydı. Bu konuşmadan sonra Serhat ile bir daha görüşmedim" dedi.

16 yaşındaki Şaban’ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! ’Aşağıda birini vurdum. Git bak

Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş makinesini kafasına bastırdığını anlattı. Aralarında bu yüzden cinayet olayından önce çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu.

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