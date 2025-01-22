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16 yaşındaki Şaban'ı katletmişti! Cinayet sonrası arkadaşını aramış! "'Aşağıda birini vurdum. Git bak"

Kan donduran olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Parkta tartıştığı 16 yaşındaki Şaban Sarıbalık'ı pompalı tüfekle öldüren 20 yaşındaki Serhat Atan'ın yargılandığı davada 7 tanık dinlendi. Tanık S.K " Serhat beni arayıp, 'Aşağıda birini vurdum. Git bak!" dedi. Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş esnasında makine ile kafasına bastırdığını iletti. Aralarında bu yüzden çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.