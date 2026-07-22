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1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

İskoçya'da sahil yürüyüşüne çıkanlar, kıyıya vurmuş sıra dışı bir deniz canlısıyla karşılaştı. Genellikle okyanusların binlerce metre derinliğinde yaşayan ve "yedi bacaklı ahtapot" olarak bilinen nadir tür, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:34
1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Ythan nehir ağzında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde parçalara ayrılmış devasa bir deniz canlısı buldu. Yapılan ilk incelemelerde, kollarının uzunluğu yaklaşık 50 santimetreyi bulan canlı türünün, nadir görülen bir dişi "septopus" (yedi bacaklı ahtapot) olduğu anlaşıldı. Bu dip canlısının yüzeye nasıl ulaştığı konusu ise büyük bir muamma…

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Dev Mürekkep Balığı Sanıldı, Gerçek Sonradan Anlaşıldı

İlk analizlerde bölgenin yerel kıyı ahtapot türlerine benzetilemedi ve hatta vantuzlarında "dişli" yapıların olmaması nedeniyle dev mürekkep balığı olabileceği düşünüldü.

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Ancak detaylı incelemeler, bunun Portekiz (Azorlar), Washington ve Yeni Zelanda açıklarında görülen dev jelatinimsi ahtapot olduğunu kesinleştirdi.

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1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Ahtapotun gaga kısmı ve üç kolu farklı günlerde sahile vururken, laboratuvarlardaki araştırmacılar bu nadir türün bölgeye nasıl ulaştığını çözmek için incelemelerini sürdürüyor.

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Bilim İnsanları Şaşkın: Okyanusun Tabanından Sahile Nasıl Geldi?

Araştırma kuruluşu Saltwater Life'tan deniz biyoloğu Dr. Lauren Smith, bu tür bir canlıyla karşılaşmanın "olağanüstü bir keşif" olduğunu belirtti.

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Bilimsel adı Haliphron atlanticus olan ve jelatinimsi dev yapısıyla bilinen bu tür, normal şartlarda 1600 fit (yaklaşık 500 metre) ve daha derin okyanus sularında yaşıyor.

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Ahtapotun parçalanmış halde kıyıya vurması ise gizemini koruyor.

Dr. Smith, olası senaryoları şöyle özetledi:

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi
  • Canlının okyanus derinliklerinde bir balina saldırısına uğramış ve parçalarının akıntıyla sahile sürüklenmiş olabileceği,
  • Bir balıkçı ağına takılıp sonradan denize geri fırlatılmış olabileceği,
  • Ya da yolunu kaybedip kıyıya yaklaştıktan sonra başka avcılar tarafından saldırıya uğramış olabileceği değerlendiriliyor.
1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

Dr. Lauren Smith şunları söyledi: "Bu olağanüstü bir keşif; Haliphron atlanticus gibi derin deniz türünün burada ortaya çıkması inanılmaz derecede nadir ve daha fazla çalışma için değerli bir fırsat sunuyor."

1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

"Bulunan kalıntılar daha detaylı inceleme için donduruldu ve bazıları müze örneği olarak muhafaza edilecek."

Fotoğraf: Dr. Lauren Smith

#İSKOÇYA