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1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi
1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi
İskoçya'da sahil yürüyüşüne çıkanlar, kıyıya vurmuş sıra dışı bir deniz canlısıyla karşılaştı. Genellikle okyanusların binlerce metre derinliğinde yaşayan ve "yedi bacaklı ahtapot" olarak bilinen nadir tür, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:34