1600 fit derinlikte yaşıyordu: İskoçya sahiline vuran 7 bacaklı yaratık bilim dünyasını şaşkına çevirdi

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Ythan nehir ağzında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde parçalara ayrılmış devasa bir deniz canlısı buldu. Yapılan ilk incelemelerde, kollarının uzunluğu yaklaşık 50 santimetreyi bulan canlı türünün, nadir görülen bir dişi "septopus" (yedi bacaklı ahtapot) olduğu anlaşıldı. Bu dip canlısının yüzeye nasıl ulaştığı konusu ise büyük bir muamma…