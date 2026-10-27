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1600 yıl önce 'nanoteknolojiyi' keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: 'Cam renk değiştiriyor'
1600 yıl önce "nanoteknolojiyi" keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: "Cam renk değiştiriyor"
Romalıların tam 1600 yıl önce icat ettiği ve ışığın geliş açısına göre sihir gibi renk değiştiren mucizevi camın sırrı yüzyıllar sonra nihayet çözüldü! Bilim insanlarını bile hayrete düşüren bu antik nanoteknoloji, günümüz araştırmacılarının yoğun çabaları sonucunda yeniden hayat buldu. Görenleri şaşkına çeviren bu gizemli formülün içinde yatan sır bakın neymiş...
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:50