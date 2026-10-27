Trend Galeri Trend Yaşam 1600 yıl önce 'nanoteknolojiyi' keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: 'Cam renk değiştiriyor'

1600 yıl önce "nanoteknolojiyi" keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: "Cam renk değiştiriyor"

Romalıların tam 1600 yıl önce icat ettiği ve ışığın geliş açısına göre sihir gibi renk değiştiren mucizevi camın sırrı yüzyıllar sonra nihayet çözüldü! Bilim insanlarını bile hayrete düşüren bu antik nanoteknoloji, günümüz araştırmacılarının yoğun çabaları sonucunda yeniden hayat buldu. Görenleri şaşkına çeviren bu gizemli formülün içinde yatan sır bakın neymiş...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 09:50
1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Tarihin en büyüleyici ve gizemli eserlerinden biri olarak kabul edilen 4. yüzyıla ait "Lycurgus Kupası", yıllardır sanat tarihçilerini, optik mühendislerini ve bilim insanlarını peşinden sürüklüyordu.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Düz ışık altında mat bir yeşim yeşili renginde görünen, ancak arkadan aydınlatıldığında bir anda göz alıcı bir yakut kırmızısına dönüşen bu dikroik (çift renkli) camın arkasındaki teknoloji uzun zamandır anlaşılamamıştı. Modern dönemin en yetenekli cam ustalarının bile tutarlı ve tekrar edilebilir bir şekilde kopyalamakta başarısız olduğu bu antik mucize, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından nihayet tüm hatlarıyla aydınlatıldı.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Araştırmacılar, ilk bakışta bir büyü gibi görünen bu inanılmaz renk değiştirme özelliğinin aslında çok erken ve kusursuz bir "nanoteknoloji" uygulaması olduğunu ortaya çıkardı. Romalı zanaatkarlar, cam hamurunun içine son derece hassas oranlarda altın ve gümüş nanopartikülleri ekleyerek bu muazzam optik illüzyonu yaratmışlardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Işık dalgaları camın içindeki bu mikro parçacıklara çarptığında saçılmaya uğruyor; sistem yeşil ve mavi dalga boylarını emerek hapsederken, geriye o muhteşem kırmızı yansımayı bırakıyordu. Yüzlerce yıl öncesinden gelen bu üst düzey kimya ve fizik dehası, modern bilimi bir kez daha antik dünyanın akılalmaz ustalığına hayran bıraktı.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

ANTİK FORMÜL GÜNÜMÜZDE BİREBİR KOPYALANDI

Bilim insanları sadece bu esrarengiz camın sırrını çözmekle kalmadı, aynı zamanda 1600 yıllık bu tarihi tarifi modern laboratuvar koşullarında yeniden üretmeyi de başardı. Proje ekibi, yıllar süren detaylı analizler ve deneme yanılma süreçlerinin ardından Roma cam ustalarının bu işlemi tesadüfen yapmadığını kanıtladı.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Üstelik keşfedilen bu yeni ve tutarlı formül sayesinde, nanopartiküllerin istenen optik etkiyi yaratması için karmaşık ısı işlemlerine gerek kalmadığı, camın basitçe stresini atacak şekilde soğumaya bırakılmasıyla kristallerin kendi kendine mükemmel boyuta ulaştığı görüldü.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

SİHİRLİ CAM GÖRKEMLİ BİR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Elde edilen bu özel dikroik cam hamuru, çağdaş cam sanatçısı Elliot Walker'ın yetenekli ellerinde yeniden şekillendirilerek modern bir şahesere dönüştü. Antik Lycurgus Kupası'ndan ilham alınarak üretilen bu etkileyici çağdaş heykel, tıpkı 1600 yıllık orijinali gibi normal ışıkta yeşil, arkadan ışık aldığında ise kan kırmızısı parlıyor.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Bilim, tarih ve sanatın bu kusursuz sentezi, Sheffield'daki Festival of the Mind etkinliğinde sanatseverlerin ve bilim tutkunlarının beğenisine sunulduktan sonra, kalıcı olarak üniversitenin Turner Cam Müzesi koleksiyonuna dahil edilecek.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

ROMA MÜHENDİSLİĞİ MODERN BİLİME İLHAM VERİYOR

Işığa göre renk değiştiren bu eşsiz cam, Romalıların ileri teknoloji malzemelerindeki ustalığının sadece büyüleyici bir örneği. Kendi kendini asırlarca onarabilen antik Roma betonu gibi, Lycurgus Kupası da geçmişin zanaatkarlarının malzeme bilimi, kimya ve optik mühendisliğinde ne denli ileride olduğunu bir kez daha tescilledi.

1600 yıl önce nanoteknolojiyi keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: Cam renk değiştiriyor

Tam 16 asır önce, elektronların rezonansını ve ışığın saçılmasını sezgisel bir ustalıkla manipüle eden antik mühendislerin bu devasa mirası, günümüzde fotonik ve nanoteknoloji alanında ufuk açıcı yeni çalışmalara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör