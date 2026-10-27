1600 yıl önce "nanoteknolojiyi" keşfetmişler! Modern bilimi ters köşe yapan uygarlık: "Cam renk değiştiriyor"

Düz ışık altında mat bir yeşim yeşili renginde görünen, ancak arkadan aydınlatıldığında bir anda göz alıcı bir yakut kırmızısına dönüşen bu dikroik (çift renkli) camın arkasındaki teknoloji uzun zamandır anlaşılamamıştı. Modern dönemin en yetenekli cam ustalarının bile tutarlı ve tekrar edilebilir bir şekilde kopyalamakta başarısız olduğu bu antik mucize, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı tarafından nihayet tüm hatlarıyla aydınlatıldı.