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18 yaşındaki gencin görüntüleri milyonlarca kez izlendi! Dondurma çubuklarıyla yaptı

Daha 18 yaşındaki öğrenci dondurma çubuklarını kullanarak şaşkına çeviren bir ustalığa imza attı. Öyle bir şey yaptı ki hayran kalmamak elde değil. Özellikle son yıllarda Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi popüler uygulamalar sayesinde yeteneklerini sergileme alanları artan gençler bazen yaptıklarıyla dünyaca ünlü olabiliyor. İşte bu 18 yaşındaki genç de ustalığını konuşturdu ve milyonlarca kez izlenen bir işe imza attı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 12:03 PAYLAŞ