18 yaşındaki gencin görüntüleri milyonlarca kez izlendi! Dondurma çubuklarıyla yaptı

Daha 18 yaşındaki öğrenci dondurma çubuklarını kullanarak şaşkına çeviren bir ustalığa imza attı. Öyle bir şey yaptı ki hayran kalmamak elde değil. Özellikle son yıllarda Youtube, Facebook, Twitter ve İnstagram gibi popüler uygulamalar sayesinde yeteneklerini sergileme alanları artan gençler bazen yaptıklarıyla dünyaca ünlü olabiliyor. İşte bu 18 yaşındaki genç de ustalığını konuşturdu ve milyonlarca kez izlenen bir işe imza attı. İşte o görüntüler...
18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu.
Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!
Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.
İşte kare kare o çalışma!