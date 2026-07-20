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194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Avrupa'da aylık geliri Türk Lirası ile 194 bin lirayı bulan ve yanında ek barınma yardımı sunan iş ilanı gündeme oturdu. UNESCO korumasındaki adada görev yapacak personeller için 4 yıllık sözleşme masaya konurken, son başvuru tarihi için de geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:33
194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Hırvatistan'ın turizm merkezlerinden Vis Adası'nda yer alan ve UNESCO Küresel Jeopark ağı bünyesinde faaliyet gösteren devlet kurumu, kadrosunu genişletmek için düğmeye bastı.

194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Adanın yönetimini üstlenecek ve altyapı projelerini yönlendirecek pozisyonlar için teklif edilen imkanlar ise dikkat çekiyor.

194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

HEM GELİR HEM DE BARINMA DESTEĞİ

Vis Takımadaları Jeoparkı bünyesinde İcra Direktörü olarak görev yapacak personele aylık 3 bin 600 Euro (yaklaşık 194 bin TL) maaş ödenecek. Kurum, adadaki konaklama giderlerini hafifletmek adına bu ödemenin yanına aylık 400 Euro tutarında barınma yardımı da ekledi.

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194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Dört yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle kapılarını açan bu pozisyonda görev alacak kişiden, adadaki eko-turizm potansiyelini artırması ve yerel kurumlarla uluslararası ortaklar arasındaki koordinasyonu sağlaması bekleniyor.

194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

TEKNİSYEN KADROSUNA DA ELEMAN ARANIYOR

Fırsatlar sadece üst düzey yönetici pozisyonuyla sınırlı değil. Komiža Deniz Merkezi bünyesindeki bina, kamu alanları ve ekipmanların bakımından sorumlu olacak bir Bakım Teknisyeni alımı da yapılacak.

194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Bu kadro için belirlenen aylık ödeme ise 2 bin 100 Euro. Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan şartlar ise şöyle sıralandı:

Temel mesleki yeterlilik veya diploma,

Benzer bir alanda en az 1 yıl saha tecrübesi,

B sınıfı sürücü belgesi,

Temiz adli sicil kaydı ve sağlık yeterliliği.

194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

Giderek artan turist ilgisi ve altyapı yatırımlarıyla dikkat çeken Vis Adası, bu yeni istihdam hamlesiyle hem bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı hem de UNESCO standartlarındaki koruma ve yönetim vizyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör