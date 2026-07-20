194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı

HEM GELİR HEM DE BARINMA DESTEĞİ

Vis Takımadaları Jeoparkı bünyesinde İcra Direktörü olarak görev yapacak personele aylık 3 bin 600 Euro (yaklaşık 194 bin TL) maaş ödenecek. Kurum, adadaki konaklama giderlerini hafifletmek adına bu ödemenin yanına aylık 400 Euro tutarında barınma yardımı da ekledi.