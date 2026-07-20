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194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı
194 bin TL maaşla çalışacak personel arıyorlar! Üstelik konaklama desteği de var: Başvuruda geri sayım başladı
Avrupa'da aylık geliri Türk Lirası ile 194 bin lirayı bulan ve yanında ek barınma yardımı sunan iş ilanı gündeme oturdu. UNESCO korumasındaki adada görev yapacak personeller için 4 yıllık sözleşme masaya konurken, son başvuru tarihi için de geri sayım başladı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:33