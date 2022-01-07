1990 model otomobili 700 TL’ye almıştı! Modifiye edip sattığı fiyat dudak uçuklattı

Her gün yeni bir otomobil ustalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kez görüntüler Türkiye'den. İlimiz ise Edirne. Çürümeye terk edilmiş kimi araçlar yenilendikten sonra servet değerinde fiyatlara satılıyor. Eski model Tofaş, Murat 124, Murat 131 sevenler bu fırsatları kaçırmıyor. Edirneli Onurcan Aksoy, hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü ve 700 TL'ye satın aldı. Aracın tüm parçalarını toplayıp, yürür hale getirdikten sonra hayretler içinde bırakan bir fiyata sattı. Aksoy, otomobili yollarda görmemek için Trakya dışından birine sattığını da dile getirdi.

Yaptığı ustalıkla görenleri şaşkına çevirdi. Sadece 700 Türk lirası verdi. 1990 model bir otomobil satın aldı. Sonrasında işe koyuldu ve sattığı rakam dudak uçuklattı.

BOŞ HALDE DURUYORDU Onurcan Aksoy, yıllar önce kaporta dükkanının bulunduğu Edirne Sanayi Sitesi'nde malzeme ihtiyacı için gittiği hurdacıda motorsuz, boş halde duran 1990 model otomobili gördü. 700 lira vererek boş halde aldığı otomobile yaklaşık 15 bin lira masraf eden Aksoy, tüm parçalarını toplayarak yürür hale getirdi.

Daha sonra otomobilini modifiye eden Aksoy, Trakya bölgesine katıldığı otomobil güzellik yarışmalarında dereceler elde etti. Aksoy son olarak, çok sevdiği ve gözü gibi baktığı 'Karadayı' ismini verdiği otomobilinin Almanya'dan tatil için gelen İlkay Seleci'ye 45 bin liraya sattı.

Aksoy, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yola çıkan otomobiline son kez bakarken, gözyaşlarını tutmakta zorluk yaşadı.