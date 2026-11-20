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2 bin yıllık Roma izleri gün yüzüne çıktı! Toprağın altındaki altın zinciri görenler şaşırmadan edemedi...
2 bin yıllık Roma izleri gün yüzüne çıktı! Toprağın altındaki altın zinciri görenler şaşırmadan edemedi...
İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin birinci sınıf arkeoloji öğrencileri, Northumberland bölgesindeki kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık Roma İmparatorluğu dönemine ait altın zincir, işlemeli akik taşı, süslü bronz aksesuar ve yazıtlı eserler ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 20.11.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 12:51