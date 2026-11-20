KURŞUN PARÇA VE BRONZ SÜVARİ AKSESUARI

Kazının ilk gününde ortaya çıkarılan bir diğer önemli buluntu ise öğrenci Shannon Wood tarafından bulundu. Üzerinde Latince yazı izleri taşıyan katlanmış kurşun parçanın, Roma dönemindeki ticaret ve askeri tedarik düzenine dair bilgi verebileceği düşünülüyor. Uzmanlar parçanın ticaret, vergi, mülkiyet veya ordu taşımacılığıyla bağlantılı bir mühür olabileceğini; bir diğer ihtimal olarak ise kişisel bir mesaj ya da beddua tableti işlevi görmüş olabileceğini değerlendiriyor.