"Reading the Mind in the Eyes" (RTME) adı verilen bu psikolojik değerlendirme, katılımcılara farklı bireylerin yalnızca göz bölgesini gösteren 36 siyah-beyaz fotoğraf sunuyor. Fotoğraflarda kişilerin kaşları, gözleri ve burun köprüsü gibi bölgeler yer alıyor. Katılımcılardan, her görüntü için dört duygudan birini seçmeleri isteniyor.