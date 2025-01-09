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2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: 'Şeker krizine girdim'

Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü 50 yaşındaki Selim Okumuş ile temizlik görevlisi 45 yaşındaki Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren 47 yaşındaki Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker krizine girdim. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:20
2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: ’Şeker krizine girdim’

Olay, 7 Ocak'ta, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana geldi. Müdürlüğün kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti.

2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: ’Şeker krizine girdim’

Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı.

2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: ’Şeker krizine girdim’

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: ’Şeker krizine girdim’

Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı.

2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: ’Şeker krizine girdim’

Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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