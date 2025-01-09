2 PTT çalışanını katletmişti! Savunması pes dedirtti: 'Şeker krizine girdim'
Rize'de PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı kargo dağıtım müdürü 50 yaşındaki Selim Okumuş ile temizlik görevlisi 45 yaşındaki Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren 47 yaşındaki Hakan Kocaman'ın ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman'ın ifadesinde, "Şeker krizine girdim. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:20