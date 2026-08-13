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20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...
A101'in 20 Ağustos Perşembe günü satışa sunacağı yeni hafta ürünleri belli oldu. Aktüel kataloğu içerisinde elektronik, ev yaşam, oyuncak ve temel ihtiyaç kategorilerinde çok sayıda ürün yer alıyor. Peki, A101 20 Ağustos aktüel kataloğu ile hangi ürünler raflara gelecek, fiyatlar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 15:13