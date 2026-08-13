Trend Galeri Trend Yaşam 20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

A101'in 20 Ağustos Perşembe günü satışa sunacağı yeni hafta ürünleri belli oldu. Aktüel kataloğu içerisinde elektronik, ev yaşam, oyuncak ve temel ihtiyaç kategorilerinde çok sayıda ürün yer alıyor. Peki, A101 20 Ağustos aktüel kataloğu ile hangi ürünler raflara gelecek, fiyatlar ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:06 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 15:13
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

Yeni haftanın Aldın Aldın kampanyasında televizyondan elektrikli araçlara, beyaz eşyadan ev ve mutfak ürünlerine kadar geniş bir ürün grubu satışa çıkacak. Katalogdaki ürünler 20 Ağustos itibarıyla mağazalarda yerini alacak.

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 9 kg çamaşır makinesi: 19.999 TL
  • 12 kişilik inox bulaşık makinesi: 17.999 TL
  • Sıcak, soğuk ve normal su özellikli su sebili: 8.499 TL
  • Jel yüz maskesi: 249 TL
  • Migren bandı: 399 TL
  • 4 başlıklı masaj aleti: 699 TL
  • Gözleme ve krep makinesi: 1.299 TL
  • Elektrikli çelik çay makinesi: 1.699 TL
  • Kablolu dik süpürge: 1.799 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Metal ayaklı cam sunumluk: 299 TL
  • Aynalı metal sunum tepsisi: 249 TL
  • 4+1 pasta tabağı seti: 249 TL
  • Gravürlü renkli bardak 2'li: 169 TL
  • Desenli kahve yanı bardak 2'li: 199 TL
  • Bombeli seramik kase: 89,50 TL
  • Oval tepsi: 79,50 TL
  • Silikon üçlü çelik maşa: 115 TL
  • Silikon spatula: 115 TL
  • Opal fırın kabı çeşitleri: 149 TL
  • Dondurma kaşığı: 29,50 TL
  • Donut şekilli buzluk: 39,50 TL
  • Desenli su şişesi 750 ml: 69,50 TL
  • Oval saklama kabı seti 3'lü: 229 TL
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20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Elektrikli kamyonet: 279.990 TL
  • Elektrikli dört tekerlekli araç: 239.990 TL
  • Elektrikli cross motosiklet: 89.990 TL
  • Benzinli moped: 49.990 TL
  • 10.000 mAh powerbank: 399 TL
  • Bluetooth kulaklık: 479 TL
  • Bluetooth kulak içi kulaklık: 699 TL
  • Çocuk fotoğraf makinesi: 699 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 65 inç QLED 4K Ultra HD webOS Smart TV: 24.999 TL
  • 55 inç 4K HDR Smart Google TV: 19.999 TL
  • 50 inç 4K Ultra HD Smart LED TV: 23.999 TL
  • 55 inç QLED 4K Google TV: 17.999 TL
  • 50 inç QLED 4K Google TV: 15.999 TL
  • 43 inç Full HD Smart Android TV: 11.999 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Orta boy valiz: 1.199 TL
  • Büyük boy valiz: 1.399 TL
  • Kadın/erkek yarım konç spor çorap 3'lü: 74,50 TL
  • Bambu kadın soket çorap: 27,50 TL
  • Yoga çorabı: 79,50 TL
  • Şortlu baskılı pijama takımı: 329 TL
  • Karartma fon perde: 399 TL
  • Metal kutulu dikiş seti: 109 TL
  • Deniz kızı toka: 99,50 TL
  • Deniz kızı taç: 129 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Özel tasarım oyuncak araba: 249 TL
  • Seyahat macerası temalı oyuncak bebek: 829 TL
  • İlk arabam binilebilir oyuncak: 969 TL
  • Uzaktan kumandalı traktör: 239 TL
  • Oyuncak sürtmeli inşaat araçları: 179 TL
  • Mini oyuncak araç: 279 TL
  • Kinetik kum 350 gram: 59,50 TL
  • Oyun hamuru 10x100 gram: 159 TL
  • Oyuncak direksiyon: 149 TL
  • Oyuncak süpürge: 149 TL
  • Oyuncak temizlik seti: 389 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Detoks kefir 250 ml: 55 TL
  • Laktozsuz kefir 250 ml: 55 TL
  • Sütlü içecek 230 ml: 47,50 TL
  • Bitkisel sıvı yağ 5 litre: 439 TL
  • Dana kangal sucuk 450 gram: 329 TL
  • Piliç salam 1 kg: 99,50 TL
  • Piliç uzun sosis 1 kg: 109,50 TL
  • Karabiberli hindi füme 110 gram: 89,50 TL
  • Dondurulmuş piliç nugget 1 kg: 139,50 TL
20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU: Aldın Aldın ürünlerinde neler var? Televizyon, elektrikli araç...

20 AĞUSTOS A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • Şeftali aromalı içecek 1 litre: 60 TL
  • Pomelo aromalı enerji içeceği 250 ml: 65 TL
  • Aromalı içecek 3 litre: 59,50 TL
  • Detoks aromalı içecek 250 ml: 39,50 TL
  • Hindistan cevizi aromalı içecek 320 ml: 69,50 TL
  • Buzlu çay 1 litre: 65 TL
  • Gazlı buzlu çay 330 ml: 30 TL
  • Buzlu çay çeşitleri 1 litre: 45 TL
  • Gazoz 1 litre: 45 TL
  • Kabuklu ceviz 500 gram: 110 TL
  • Prebiyotik meyveli gazlı içecek 250 ml: 35 TL
  • Maden suyu 6x200 ml: 90 TL