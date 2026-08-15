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20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

20 Ağustos 2026 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesiyle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu perşembe zincir market raflarında iklimlendirme sistemlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok cazip seçenek yer alıyor. Sınırlı stoklarla satışa çıkacak fırsat ürünleri arasında sürdürülebilir ulaşım araçları da dikkat çekiyor. A101 kampanyalı broşürün öne çıkan tüm detayları yayında.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 08:03
20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

A101 ağustos ayına özel hazırladığı yeni kampanya dönemi başlıyor. Müşterilerin merakla beklediği broşürde hem ev ekonomisine katkı sağlayacak elektronik cihazlar hem de pratik ev aletleri uygun fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Şehir içi ulaşımda çevreci çözümler arayanlar ve yaz sıcaklarında serinlemek isteyenler için hazırlanan bu özel seçkideki ürün özellikleri ile fiyat listesi A101 kataloğunda.

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Özel Tasarım Temalı Arabalar: 249 TL

Malibu Seyahat Macerası Bebek Seti: 829 TL

İlk Arabam Bitgit Araba: 969 TL

Oyuncak Römorklu Traktör: 239 TL

Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları: 179 TL

Oyuncak Mini Monster / Mini Cooper: 279 TL

Kinetik Kum (350 g): 59,50 TL

Oyun Hamuru (10x100 g): 159 TL

Oyuncak Direksiyon: 149 TL

Oyuncak Süpürge: 149 TL

Oyuncak Temizlik Seti Arabası (7 Parça): 389 TL

Oyuncak Hamburger / Cup Cake Seti: 119 TL

Oyuncak Meyve Kesme Seti: 139 TL

Oyuncak Tepsili Çay Seti (10 Parça): 179 TL

Oyuncak Kurmalı Yüzücü Bebek: 119 TL

Okul Öncesi Hazırlık Etkinlik Kitabı: 249 TL

Kolay Öğrenme Yöntemiyle Dört İşlem Kartları: 259 TL

Piyanolu Dinozor Oyun Halısı: 749 TL

Pencereli Kitap: 169 TL

1000 Parça Puzzle: 99,50 TL

Ahşap Denge Oyunu: 189 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

Jakarlı El Yüz Havlusu (50x70 cm): 69,50 TL

Jakarlı El Havlusu (30x40 cm): 34,50 TL

Kabin Boy Valiz (PP): 999 TL

Orta Boy Valiz (PP): 1.199 TL

Büyük Boy Valiz (PP): 1.399 TL

Saçaklı Banyo Havlusu Takımı (50x85 cm ve 70x140 cm): 219 TL

Kurulama Bezi 5'li (30x40 cm): 99,50 TL

Kadın / Erkek Yarım Konç Spor Çorap 3'lü: 74,50 TL

Bambu Kadın Soket Çorap: 27,50 TL

Yoga Çorabı: 79,50 TL

Şortlu Basic Pijama Takımı: 329 TL

Karartma Fon Perde (145x250 cm): 399 TL

Metal Kutulu Dikiş Seti: 109 TL

Kapı Arkası Askısı (8 Askılı): 29,50 TL

Yapışkanlı Mini Metal Ev Aksesuarları: 99,50 TL

Deniz Kızı Toka: 99,50 TL

Deniz Kızı Taç: 129 TL

Takı Organizatörü: 149 TL

Ahtapot Figürlü Anahtarlık: 59,50 TL

Kutulu Toka: 79,50 TL

Katlanabilir Bez Çanta (45x37 cm): 79,50 TL

Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf: 109 TL

Metal Çerçeveli Boy Aynası (50x150 cm): 1.499 TL

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20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

Metal Ayaklı Cam Sunumluk (25 cm): 299 TL

Aynalı Metal Sunum Tepsisi (24 cm): 249 TL

4+1 Pasta Tabağı Seti: 249 TL

Gravürlü Renkli Bardak 2'li (350 cc): 169 TL

Desenli Kahve Yanı Bardak 2'li (120 cc): 199 TL

Bombeli Seramik Kase (12 cm): 89,50 TL

Oval Tepsi (35x27 cm): 79,50 TL

Figürlü Silikon Üçlü Çelik Maşa: 115 TL

Figürlü Silikon Spatula: 115 TL

Opal Fırın Kabı Çeşitleri: 149 TL

Dondurma Kaşığı: 29,50 TL

Donut Şekilli Buzluk: 39,50 TL

Desenli Su Şişesi (750 ml): 69,50 TL

Oval Saklama Kabı Seti 3'lü (2 L, 3.5 L, 5 L): 229 TL

Kare Saklama Kabı Seti 4'lü: 79,50 TL

Kase Seti 5'li: 199 TL

Çok Amaçlı Lavabo ve Buzluk Matı: 59,50 TL

Salata Kurutucu (5 L): 169 TL

Süzgeçli Kare Kase (4 L): 109 TL

Mini Süzgeç (15 cm): 19,50 TL

Metal Peçetelik ve Nihale Çeşitleri: 149 TL

Boncuk Detaylı Plastik Kase 4'lü (230 ml): 99,50 TL

Cam Küllük (210 ml): 39,50 TL

Doldurulabilir Mutfak Çakmağı: 49,50 TL

Ayaklı Metal Sunumluk 2'li: 349 TL

Kancalı Çok Amaçlı Raf: 299 TL

Plastik Tabak 10'lu: 39,50 TL

Echo Dondurmalık 2'li (245 cc): 199 TL

Plastik Kase (350 ml): 24,50 TL

Plastik Kayık Tabak (350 ml): 24,50 TL

Plastik Bardak (350 ml): 24,50 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

Oto Araç İçi Buzdolabı (8 L): 1.999 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi: 2.699 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası: 569 TL

Mini Kompresör (100 PSI): 849 TL

Dijital Hava Kompresörü: 969 TL

Oto Jet Fan: 1.299 TL

Visco Seyahat Yastığı: 599 TL

Oto Göçük Onarım Aleti (1+1): 219 TL

Çift Kameralı Yol Kayıt Cihazı (1080P Full HD): 799 TL

Kablosuz Dijital Hava Kompresörü: 1.149 TL

Oto Araç İçi Kamera (2K 2560x1440P): 1.999 TL

Oto Telefon Tutucu: 169 TL

Araç İçi Çöp Kovası (1 L): 99,50 TL

Oto Detaylı Temizleme Fırçası (5+1): 149 TL

Oto Yıkama Süngeri: 129 TL

Oto Temizleyici Eldiven: 75 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj / Onarım Cihazı: 699 TL

Araç İçi Havalı Şişme Yatak: 1.599 TL

Lastik Parlatıcı ve Plastik Aksam Yenileyici (500 ml): 159 TL

Motor Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL

Oto Parfüm (150 ml): 109 TL

Monoblok 26 Çekmece Organizer Kutusu: 729 TL

Mikrofiber Askılı Bez (50x70 cm): 169 TL

Oto Klima Temizleme Spreyi (125 ml): 109 TL

Torpidos Temizleme Spreyi (500 ml): 159 TL

19" Takım Çantası: 479 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 399 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

Üç Tekerlekli Elektrikli Kamyonet: 279.990 TL

Elektrikli Araç (4 Kişilik / Kapalı): 239.990 TL

250 CC Benzinli Cross Motosiklet: 89.990 TL

50 CC Benzinli Moped: 49.990 TL

10.000 mAh 4'ü 1 Arada Kablolu Powerbank: 399 TL

Bluetooth Kulaklık: 479 TL

Yapay Zeka Çevirici Bluetooth Kulak İçi Kulaklık: 699 TL

Çocuk Fotoğraf Makinesi: 699 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

Jel Yüz Maskesi: 249 TL

Migren Bandı: 399 TL

4 Başlıklı Masaj Aleti: 699 TL

Gözleme ve Krep Makinesi (1200 W): 1.299 TL

Elektrikli Çelik Çay Makinesi: 1.699 TL

Elektrikli Cezve: 409 TL

Çubuk Blender (400 W): 899 TL

Şarjlı Kablosuz Kullanım 2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı: 599 TL

Kablosu Dik Süpürge (850 W): 1.799 TL

Dijital Baskül: 379 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

12000 BTU Klima: 28.999 TL

18000 BTU Klima: 39.999 TL

18000 BTU Klima (DC Inverter): 29.899 TL

24000 BTU Klima (DC Inverter): 39.999 TL

12000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 20.499 TL

18000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 29.899 TL

24000 BTU Cool Wi-Fi Klima: 39.999 TL

12000 BTU Inverter Klima R32: 20.499 TL

18000 BTU Inverter Klima R32: 29.899 TL

24000 BTU Inverter Klima R32: 39.999 TL

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!

İŞTE A101 İNDİRİMLERİ...

20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!
20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!
20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!
20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!
20 Ağustos A101 Aktüel Kataloğu: Bu Hafta A101’e Klima, Elektrikli Araç ve Gözleme Makinesi Geliyor!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör