2.000 yıllık kadınlar mağarasında bulundu: Kim bu gizemli hanımefendi?

Araştırmacılara göre yazıtlar ve bulunan objelerin bir arada değerlendirilmesi, kadınların bu kültün törenlerine ya da adak sunma ritüellerine doğrudan katılmış olabileceğini düşündürüyor. Mağarada henüz çözülmemiş çok sayıda yazıt daha bulunuyor; bunların gizemli tanrıça ve ona tapınanlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarması bekleniyor.